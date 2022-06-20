التعليم: لا نجاح لمن لم يحصل على درجات النجاح في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أنه لا يوجد شيء اسمه نجاح لمن لم يحصل على درجات النجاح في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.



وقال الوزير -ردًا على الخطاب المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي- إن "هذه الخطابات داخلية تمامًا، وصياغتها مفهومة لدى «مجموعة الإحصاء» بالوزارة، ولا تستهدف أحدًا من غير المختصين".



وأضاف الوزير -عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مساء اليوم الأحد أن "هذا ليس بيانًا إعلاميًا، ولكنه خطاب داخلي، ولا يجب تناوله خارج حدود الوزارة، وليس واجبًا علينا الشرح، لأنه من الأساس لا يجب تناوله خارج الوزارة".



وتابع الوزير أن "الخطاب كله يعود على عدد من «الطلاب المحجوبة نتيجتهم» لأسباب اقتضت مراجعات فنية وقانونية، وعددهم أقل من 20 ألف طالب، وعند انتهاء المراجعات، فإن هذا الخطاب «الداخلي» يشرح لموظفي الوزارة في الميدان (وليس لعموم الناس) كيفية التعامل مع هذه المجموعة فقط".