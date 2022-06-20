مرتضى منصور: الزمالك ينتظر ملئ خزينته بـ 315 مليون.. وهذه رسالتي لـ مدحت شلبي.. فيديو

انتقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الإعلامي مدحت شلبي، بعد تعليقه على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وتعادل الأهلي مع الزمالك 2 – 2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على استاد الأهلي وي السلام، ضمن مؤجلات العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وقال منصور، خلال مداخلة هاتفية مع نجم مصر السابق مجدي عبد الغني، الأهلي في مباراة الأمس هو الفائز بالتعادل، وهناك ضربة جزاء يا مدحت يا شلبي مفيهاش فصال.

وتحدث منصور موجهاََ كلماته للاعلامي مدحت شلبي، قائلًا: هو إحنا نخلص من شوبير تطلعلنا أنت، الزمالك له ضربة جزاء صحيحة وصريحة في منطقة جزاء الأهلي.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن، خزينة نادي الزمالك ستنتعش في الفترة المقبلة، مما ستجعل الزمالك قادر على التعاقد مع أي لاعب يرغب في ضمه.

وأوضح أن الزمالك ينتظر تحصيل 80 مليون من نادي جالطة سراى مقابل ضم مصطفي محمد، و50 مليون غرامة كهربا، و55 مليون من البنك الأهلي، و70 مليون من الرعاية، و60 مليون من العضويات.