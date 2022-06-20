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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أحمد عيد يطالب بعودة الجمهور كامل العدد.. شاهد

صدى البلد

طالب أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق ، بعودة الجماهير بكامل العدد ، وذلك بسبب تدهور مستوى الكثير من اللاعبين . 

وكتب احمد عيد  عبر تويتر: "الصراحة الجماهير بتدي شكل مختلف للماتشات و عدم حضور الجماهير سبب من اسباب تدهور مستوي لاعيبة كتير و بعدين الي بيخلي ٥ الالف يحضرو يخلي ٢٠ الف يحضرو عادي .. افتحوا الماتشات للجمهور كامل العدد كفاية كدة بقي !! ". 

 

و انتهت أحداث المباراة بين فريقي الزمالك والأهلي بالتعادل بهدفين لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام ضمن الجولة الـ20 المؤجلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك الى النقطة 45 في المركز الأول ، بينما ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث .

الزمالك الدوري المصري الممتاز احمد عيد الدوري المصري الأهلى مصر

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