أول صورة لـ شيرين عبد الوهاب بعد كبر شعرها.. شاهد

شاركت الفنان شيرين عبد الوهاب ، متابعيها بصورة لها عبر خاصية استورى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام ”.

وكتبت شيرين على الصورة " صباح الفل والعسل الابيض .. انا اهو علشان مزعلكوش .. انتم تؤمرونى ".



يذكر أن ردت الفنانة شيرين عبدالوهاب على شائعات حملها بعد ظهورها منتفخة البطن في كواليس يا معافر .



وردت شيرين عبدالوهاب عبر خاصية ستوري إنستجرام على سؤال أحد متابعيها عن سبب انتفاخ بطنها قائلة: « إزاي بطنك دي كلها في كواليس يا معافر وتقولي قولون مستحيل دي بطن حامل؟» لترد الفنانة قائلة: «عندك حق تقولي كده، أنا نفسي بحس إني والنبي في السابع وعلى وش ولاده كل لحظة، بس للأسف ده قولون وبكتيريا حلزونية، والتهاب في الإثني عشر».