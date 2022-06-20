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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران: مستعدون للتوصل إلى اتفاق نووي لكن واشنطن تعرقل ذلك

الخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية

أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، استعدادها للوصول إلى اتفاق نووي جيد ولكن واشنطن تعرقل ذلك.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، إن طهران مستمرة في المسار الدبلوماسي، مشددا: "لدينا كل الحق في عدم الثقة بواشنطن بسبب سلوكها".

وأضاف خطيب زاده، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: أن "إدارة بايدن تمارس سياسة مزدوجة تجاه طهران وتستمر في فرض سياسة ترامب الفاشلة وهذا دليل واضح على كيل واشنطن بمكيالين عندما تتعاطى مع الاتفاق النووي".

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية إلى العودة إلى الاتفاق، معلنا استعداد إيران للتوقيع عليه إذا ما أرادت أمريكا ذلك.

وتابع: "مستمرون في المسار الدبلوماسي ولدينا كل الحق في عدم الثقة بواشنطن بسبب سلوكها".

واكد خطيب زادة أن الحكومة الإيرانية بذلت جهودا كبيرة للتوقيع على الاتفاق النووي واحيائه وقررت التوصل لاتفاق جيد لكن أمريكا خذلت المساعي.

وأشار الى أن موقف ايران بشان السلاح النووي واضح وايران تعتبر من الدول الرافضة لامتلاك هذا السلاح، قائلا: "نحن من الدول الموقعة على معاهدة منع الانتشار النووي ولكن هناك بعض الدول تحاول زيادة ترسانتها من الأسلحة النووية".

ونوه خطيب زاده بأن سياسة الازدواجية، التي تعتمدها أمريكا منذ سنوات باتت معروفة وان أمريكا تحاول التغطية على أخطاء الكيان الصهيوني وتبريرها .

وبشأن أداء وزارة الخارجية الإيرانية خلال العام الماضي قال: "لم نقید واجباتنا في المفاوضات النووية، مضيفا: ان الكثير من الزيارات التي قام بها مسؤولونا كانت تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والسياسية مع دول المنطقة.

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