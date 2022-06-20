3 جنيهات ارتفاعا بأسعار طبق البيض واستقرار البلدي

ارتفعت أسعار البيض الأحمر والأبيض بما يتراوح ما بين 2 الى 3 جنيهات فى الكرتونة باستثناء البلدي الذى كان الاستقرار من نصيبه بالمزارع.



واكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية ان هناك زيادة فى أسعار البيض، نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف ، الأمر الذى ادى الى عدم قيام بعض المزارعين بعمل دورة جديدة.

واضاف السيد فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" ان سعر طبق البيض اليوم بالنسبة للأبيض وصل لنحو 54.5 جنيه، بينما جاء سعر طبق الأحمر بـ56.5 جنيه وذلك بالمزارع، بينما استقر سعر طبق البيض البلدي عند 52.5 جنيه.



ولفت الى تواصل شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية رصد ومتابعة أسعار البيض بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام، ولعل أبرز هذه الخطط هو تشجيع إقامة المشروعات التكاملية بالمناطق الصحراوية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية للثروة الداجنة داخل مصر.

ونوه الى ان خطة تنفيذ المشروعات تشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وأشار الى انه تستهدف خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

واوضح انه خصصت الدولة 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير.