كيلو الفراخ بـ 40 جنيه.. أسعار الدواجن و البيض اليوم السبت 18-6-2022

ينشر موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 18-6-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم .

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 18-6-2022

الدواجن البيضاء : 35 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و 40 الي 43 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.

الدواجن البلدى : بين 48- 50 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 44-46 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 45- 47 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 90- 95 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 55 -65 جنيها للكيلو

الدواجن الدواجن الأمهات البيضاء : بين 30 جنيهًا للكيلو.

أسعار طبق البيض اليوم السبت في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 58-59 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض بين 54-55 جنيها للطبق ، أما سعر البيض البلدي بين 63-64 جنيها.

أسعار البط اليوم السبت في السوق المحلية:

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

اسعار البط المسكوفي بين 47 -50 جنيها للكيلو في المزرعة.

اسعار البط الفرنساوي بين 24-26 جنيها للكيلو في المزرعة.

اسعار البط المولار بين 31 -32 جنيها للكيلو في المزرعة.