الإصابة بأمراض خطيرة.. دراسة تنصح بتجنب حبوب الإفطار

ارتفاع ضغط الدم هو حالة تكون فيها قوة الدم على جدران الشرايين مرتفعة للغاية، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى مضاعفات تهدد الحياة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا في إدارة مستويات ضغط الدم لديك، يمكن أن يقلل النظام الغذائي الصحي من خطر التعرض لمشاكل صحية، بينما يمكن أن تزيد بعض الأطعمة من فرص الإصابة بأمراض خطيرة، أحد هذه الأطعمة التي يتم تناولها على نطاق واسع كأول شيء في الصباح ويجب تجنبها تمامًا، هي حبوب الإفطار.

تأتي الحبوب المعبأة مع السكريات المضافة وقد لا يقدر جسمك هذا الخيار لتناول وجبتك الصباحية، يمكن أن تؤدي هذه السكريات المضافة في خيار الإفطار المفضل لديك إلى ارتفاع ضغط الدم، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية وغالبًا ما توفر قيمة غذائية قليلة جدًا أو لا توفر على الإطلاق، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الإصابة بمرض السكري، لذا فإن آخر شيء تحتاجه لبدء يومك هو الحبوب عالية السكر.

وفقًا لمراجعة عام 2014 لبحوث في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية والتي نظرت في أكثر من 11000 دراسة ، يعد السكر سببًا مهمًا لارتفاع ضغط الدم.

ووفقا للتقارير، حتى الحبوب منخفضة السكر يمكن أن تزيد من نسبة السكر في الدم لأنها تتكون عادة بشكل أساسي من الكربوهيدرات المكررة ومعظم الناس يأكلون مرتين إلى أربعة أضعاف حجم الحصة الموصى بها.