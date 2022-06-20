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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حضوريًا وأون لاين .. الجامعات الأهلية: إطلاق اختبارات القبول غدًا إلكترونيا

تنسيق الجامعات 2022
تنسيق الجامعات 2022

قال الدكتور عبد الحميد شعيرة، المشرف على قطاع الجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة والعلمين والملك سلمان والمنصورة»، إن سيتم إطلاق اختبارات القبول 2022 غدا الثلاثاء إلكترونيا سواء حضورياً أو عن بعد.

وأضاف "شعيرة" لـ"صدى البلد" أن الجامعات الأهلية على أتم إستعداد لاستقبال الطلاب بكافة البرامج والكليات، ذلك إلى جانب التوسع من السعة الاستعابية لعدد الطلاب، مشيرًا إلى أن هناك اجراءات تم اتخاذها من قبل الجامعات الأربعة، استعدادا لاستقبال طلاب الشهادات المعادلة لخوض اختبارات القبول .

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وأشار إلى أنه إلى جانب المدرجات لاستقبال الطلاب اثناء الاختبارات بالإضافة إلى أماكن استراحات للطلاب وأولياء الأمور، كما سيتم إجراء عمليات التعقيم بشكل دوري دوري ضد فيروس كورونا .

وأكد أنه سيتم إعلان نتائج اختبارات الطلاب بعد مرور 7 أيام من تاريخ الامتحانات وذلك من خلال عبر الموقع  الإلكتروني ، مضيفا أنه سيتم إلغاء الاختبار للطلاب الغشاشين والذين يتم ضبطهم خلال الامتحانات.

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