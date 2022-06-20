قبل انطلاق فصل الصيف رسميا.. الأرصاد تقدم تحذيرات عاجلة للمواطنين.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن بعض الدول الأوروبية، تشهد ارتفاعات بدرجات الحرارة في مثل هذا الوقت من العام، مؤكدا نتيجة كتل هوائية قادمة من شمال أفريقيا.

وأضاف محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي ام سي”، أن صيف هذا العام، سيشهد ارتفاعات عن المعدلات الطبيعية المعتادة، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ستكون أكثر من العام الماضي.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن هناك بعض الموجات ستتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية.

وأشار محمود شاهين إلى أن الأسبوع الحالى يشهد استقرار فى الأحوال الجوية وتكون درجات الحرارة بين الـ 33 و 34، ولكن مع نهاية الأسبوع سيكون هناك ارتفاع درجة وأحدة وذلك يوم الجمعة المقبلة.