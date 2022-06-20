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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول الأفواج الجمعة القادمة.. إرشادات مهمة من مصر للطيران لحجاج بيت الله

مصر للطيران - موسم
مصر للطيران - موسم الحج

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن انطلاق أول أفواج حجاج بيت الله الحرام لجمهورية مصر العربية على متن أسطول الشركة الوطنية فجر يوم الجمعة الموافق 24 يونيو القادم في تمام الساعة 2:40 على رحلة رقم MS 6003  لحجاج قرعة الدقهلية.

وناشدت مصر للطيران، حجاج بيت الله الحرام المسافرين هذا العام إلى الأراضي المقدسة، ضرورة تواجدهم بمبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة والمطارات المصرية قبل إقلاع الرحلات بأربع ساعات، وفى رحلات العودة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة على تذاكر السفر.

وطالبت مصر للطيران، الحجاج بضرورة تقديم نتيجة فحص (PCR) لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة للمملكة العربية السعودية، والالتزام بإتباع الإجراءات الصحية، وتقديم الشهادات المطلوبة في هذا الشأن، وارتداء الكمامة في المطارات وأثناء الرحلة. 

وأكدت مصر للطيران، على ضيوف الرحمن في مرحلة العودة من المملكة السعودية ضرورة الالتزام بالمواعيد المدونة على تذاكر السفر والتواجد قبل إقلاع الرحلات بثمان ساعات بمدينة الحجاج بجدة وقبل الإقلاع بست ساعات بمطار المدينة المنورة.

وأشارت مصر للطيران، إلى تعليمـات السلطـات السـعودية بضرورة الالتزام بعدم اصطحاب الأجــولة القماشية والزكـائب، وأوضحت أنه يسمح لضيوف الرحمن بحمل حقيبتين لا يزيد وزن كـل مـنهما عن ٢٣ كجم، وحقيبة يد وزنها 8 كجم وما يزيد عن ذلك يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقدا، ويسمح للسادة الحجاج باصطحاب عبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم) ه لتر.

وناشدت مصر للطيران حجاج بيت الله الحرام المسافرين، التعاون مع موظفى مصر للطيران والسلطات السعودية بمطارى جدة والمدينة المنورة لسرعة إنهاء الإجراءات وإتباع التعليمات من أجل راحتهم.

مصر للطيران حجاج بيت الله موسم الحج

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