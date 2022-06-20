الإعدام لمتهمين بقتل مسن لسرقته في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله حكمها بالإعدام شنقا لعاطلين لاتهامهما بقتل موظف بجامعة الزقازيق بالمعاش، وسرقة دراجته البخارية بطريق بحر أبو الأخضر، وبراءة المتهم الثالث.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ بالعثور على جثة محمد إ م م، 65 سنة، موظف بالمعاش بجامعة الزقازيق مُقيم بقرية الغار التابعة لمركز الزقازيق، إثر إصابته بطعنة نافذة، بجوار ترعة بحر أبو الأخضر أمام عزبة بيرلي، بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء وجود المجني عليه بجوار ترعة المياه لاصطياد سمك كهواية لديه فوجئ بمجهولين يحاولون سرقة دراجته البخارية التي كانت بحوزته، وعندما قاومهم قتلوه بطعنة نافذة أودت بحياته وسرقوا دراجته ولاذوا بالفرار.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من" محمود س" وشهرته مسامر، عاطل وله معلومات جنائية، ومحمد ال، وشهرته سمك، مُقيمان بدائرة مركز شرطة الزقازيق، ومعهم شخص ثالث.

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقرا الأول والثانى بما أسفرت عنه التحريات وأرشدا عن مكان المسروقات والسلاح المُستخدم في الواقعة، وتم التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة والتي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 49795 لسنة 2021 جنايات مركز الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.