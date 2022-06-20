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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين صبرى تشارك متابعيها إطلالة جديدة .. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة ياسمين صبري ، عدة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصور على اعجابهم . 


وعلم صدى البلد أن النجمة ياسمين صبري اعتذرت عن مشاركتها في مسلسل "الشادر" لأسباب خاصة بها، وبدأت فى تحضيرات المسلسل ؛ ولكن في اللحظات الأخيرة اعتذرت عن العمل.

 

وفى سياق آخر تستكمل ياسمين تحضيرات فيلمها الجديد "شغل عصابات" خلال الفترة المقبلة، حيث تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى السينما، ووقع الاختيار على السيناريست أيمن وتار لكتابة سيناريو وحوار الفيلم الذى تدور أحداثه فى إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة.

ياسمين صبري الفنانة ياسمين صبري انستجرام ياسمين صدى البلد

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