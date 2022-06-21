محمد بن سلمان في القاهرة.. زيارات الأشقاء لا تنقطع منذ 2014 |تفاصيل

جرت العادة بين الأشقاء أن تكون كثرة الزيارات بينهم عادة للتقارب والتفاهم، وفي العلاقات الدولية وخاصة العلاقات المصرية السعودية تعكس كثرة الزيارات بين البلدين حالة التقارب والتلاحم التي تسود البلدين قيادة وشعبا.

وتعطي كثرة الزيارات التي يقوم بها قادة البلدين انطباعا على عمق التعاون والثقة بين المملكة العربية السعودية ومصر، فمنذ القدم يعد البلدان أحد أهم الركائز في المنطقة والتي يقوم عليهم أمن واستقرار الوطن العربي سياسيا وأمنيا.

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم في مصر ارتفع حجم التعاون المشترك مع المملكة السعودية وأصبح التعاون والتشاور شبه لا ينقطع بينهم لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والحرص على استقرار وأمن الوطن العربي.

الرئيس السيسي يستقبل محمد بن سلمان

وفي هذا الإطار، استقبل اليوم الرئيس السيسي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الذي يحل ضيفاً عزيزاً على وطنه الثاني مصر في زيارة تستغرق يومين.

من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأضاف أن سيتم التباحث أيضا حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أهم الزيارات التي تجمع قادة المملكة العربية السعودية ومصر..

زيارة الرئيس السيسي للسعودية

قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 مارس الماضي بزيارة للسعودية، استقبله الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك السعودية وخادم الحرمين الشريفين.

وشهد اللقاء عقد مباحثات منفردة بين الزعيمين، تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن ترحيب السعودية قيادة وشعباً بزيارة الرئيس السيسي، مؤكداً ما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من تميز وخصوصية، ومشيداً في هذا الإطار بدور مصر المحوري في المنطقة العربية، وجهودها الحثيثة لمساندة ودعم الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، وذلك كركيزة أساسية لصون الأمن والاستقرار في الوطن العربي.

وتطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز أطر العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين مصر والسعودية، مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني، إلى جانب التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وذلك بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.

كما تم مناقشة مستجدات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة أراضي تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.

وقد قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية في معرض الدفاع العالمي بالرياض بصحبة الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، تفقد خلالها الجناح المصري الذي يضم منتجات عسكرية متنوعة لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، حيث تأتي المشاركة المصرية في المعرض في إطار العلاقات المترابطة بين البلدين الشقيقين والحرص على المشاركة والاطلاع على أحدث التكنولوجيات في مجال الصناعات الدفاعية.

وخلال الزيارة تم إصدار بيان مصري - سعودي مشترك لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية، حيث أكد خلاله الجانبان أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي بما لدى دوله من قدرات وإمكانات كما أكدت السعودية دعمها الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي.

زيارة وزير الخارجية السعودي لمصر

قام الأمير ‎فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي بزيارة لمصر في 16 ديسمبر من العام الماضي، استقبله وزير الخارجية ‎سامح شكري، وجاءت الزيارة تمهيدًا لانعقاد اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية.

وتبادلا الجانبان الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية المُلحة ومواقف البلدين إزاء كل ما يُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويبحثان سبل مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في إطار العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

زيارة محمد بن سلمان للقاهرة

وفى 11/6/2021 قام محمد بن سلمان السيسي ولي العهد السعودي بزيارة لمصر، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحثا الجانبان سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، كما توافقت الرؤى بينهما حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

زيارة وزير الخارجية السعودي الثانية

في 27 يوليو2020 قام الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي بزيارة لمصر، استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحث الجانبان مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلًا عن التشاور إزاء مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية، وبخاصة ليبيا واليمن وسوريا والعراق، حيث تم التوافق على أن مسارات الحلول السياسية هي الأساس لحل تلك القضايا.

زيارة سامح شكري للسعودية

في 9 مارس2020 قام سامح شكري وزير الخارجية بزيارة للسعودية، وسلّم نظيره الوزير السعودي الرسالة الموجهة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بشأن الموقف الحالي من قضية سد النهضة، وآخر المستجدات المتعلقة بمسار المفاوضات.

زيارة الرئيس السيسي الثانية

في 30 مايو2019 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة للسعودية للمشاركة في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

زيارة الرئيس السيسي الثالثة

في 14 أبريل 2018 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة للسعودية للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 29، وألقى الرئيس كلمة مصر بالجلسة الافتتاحية أكد فيها أن الأمن القومي العربي يواجه تحديات غير مسبوقة، مشيرًا إلى ضرورة وجود استراتيجية شاملة لمواجهة هذه التحديات بمنطقة الشرق الأوسط.

زيارة الرئيس السيسي الرابعة

في 19 مايو 2017 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة للسعودية للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية، ألقى الرئيس كلمة في أعمال القمة، أكد فيها أن خطر الإرهاب يمثل تهديدًا جسيمًا لشعوب العالم أجمع، وأن استئصاله من جذوره يتطلب بجانب الإجراءات الأمنية والعسكرية مقاربة شاملة تتضمن الأبعاد السياسية والأيديولوجية والتنموية.

زيارة الرئيس السيسي الخامسة

في 23 أبريل2017 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة للسعودية، بحث الجانبان أهمية تعزيز التعاون والتضامن العربي للوقوف صفًا واحدًا أمام التحديات التي تواجه الأمة العربية.

زيارة العاهل السعودي للقاهرة

في 7 أبريل 2016 قام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بزيارة لمصر، حظي باستقبال حافل، عكس أهمية الزيارة بالنسبة إلى مصر.

وشهدت الزيارة عقد الاجتماع السادس للمجلس التنسيقي المصري السعودي، الذي اتُفق على إنشائه في نوفمبر 2015 في إطار تفعيل "إعلان القاهرة"، وتضمن ستة بنود تتعلق بالتعاون العسكري والاقتصادي والاستثماري والطاقة والإعلام والثقافة.

وخلال الزيارة منح الرئيس السيسي جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز "قلادة النيل" التي تعد أرفع وسام مصري؛ وذلك تقديرًا للعلاقات التاريخية والمواقف النبيلة التي اتخذها جلالة الملك إزاء مصر.

زيارة الرئيس السيسي السادسة

في 2 مايو 2015 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة للسعودية، التقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. بحث الجانبان التطورات الجارية في اليمن، فضلًا عن أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لعدم السماح بالمساس بأمن البحر الأحمر، وتهديد حركة الملاحة الدولية.

زيارة الرئيس السيسي السابعة

في 28 فبراير 2015 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة للمملكة العربية السعودية، التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بحث الجانبان آخر تطورات الأوضاع في المنطقة العربية.

زيارة الرئيس السيسي الثامنة

في 24 يناير 2015 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس وفد رفيع المستوى بزيارة للسعودية لتقديم واجب العزاء في وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

زيارة الرئيس السيسي التاسعة

في 10 أغسطس 2014 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة السعودية، حيث التقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وعُقدت بينهما جلسة مباحثات تناولت مجمل الأحداث التي تشهدها الساحات الإسلامية والعربية والدولية.

زيارة العاهل السعودي الثانية

في 20 يونيو 2014 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في زيارة رسمية إلى مصر، وجرت جلسة المباحثات داخل الطائرة الملكية المقلة للعاهل السعودي.

زيارة العاهل السعودي الثالثة

في 8 يونيو 2014 قام نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود بزيارة إلى مصر لحضور حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي.