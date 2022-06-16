غباشي: تنسيق كامل على المستوى الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المنطقة العربية الآن فى حالة رواج، مشيرا إلى أن الجزائر تنتج 10% من إنتاج الغاز على مستوى العالم، وتمتلك أوائل الاحتياطيات.

وأضاف “غباشي”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك ضغوطا تمارس على الجزائر من قبل العالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل الروس، موضحا أنها تعد جزءا مهما جدا من المنظومة العربية.

وأوضح أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس أركان دولة الإمارات أمس، الأربعاء، يدل على أن هناك علاقات وطيدة بين الطرفين، وليس فقط الإمارات بل مجلس التعاون الخليجي بالمجمل.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا شبه كامل على المستوى السياسي والاقتصادي والاستثماري بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب تدريبات عسكرية ومناورات مشتركة بين الإمارات ومصر.