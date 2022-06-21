أستاذ تخدير: الخطف عن طريق الدبوس كلام سوشيال ميديا وغير علمي

قال حسين صبري أستاذ التخدير بجامعة عين شمس أن التخدير بالدبوس هو كلام غير صحيح وغير علمي لان التخدير يتم من خلال الحقن في الوريد أو العضل أو بالشم وهو ليس مؤثر ويأخذ وقت حتى يؤثر في الشخص .

وأضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج من مصر المذاع على قناة cbc، أن الوخذ في العضل لا يؤثر، لان التخدير يتم بحسابات علمية تختلف من شخص لأخر، وما يتم تداوله من التخدير للخطف بشك الدبوس كلام سوشيال ميديا وليس كلام علمي أو منطقي.



وأوضح أن التخدير عن طريق الشم أو الرش يؤثر بعد ١٠ رشات وبمجرد لمس المختطف يفيق فورا، وبعد تنفسه الهواء يخرج ما استنشقه من المخدر ويفيق في نصف دقيقة.