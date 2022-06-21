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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصف روسي يستهدف أكاديمية للطب البيطري في خاركيف

صدى البلد

عرضت فضائية “يورو نيوز” مشاهد توضح قصف القوات الروسية، مبنى لأكاديمية الطب البيطري لحديقة الحيوانات في خاركيف.

 

وبحسب السلطات المحلية الأوكرانية، أصاب صاروخ باليستي مبنى الأكاديمية في ساعة متأخرة من ليلة الأحد، فيما أفاد شهود عيان لوكالة فرانس برس أن 6 انفجارات قوية سمعت في خاركيف وضواحيها خلال نفس الليلة.

 

وفي سياق آخر: قالت آنا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، إن روسيا حشدت كل قواتها تقريبا لاقتحام المستوطنات القريبة من مدينة سيفيرودونتسك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا.

 

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن ماليار قولها، إن “معارك حاسمة تدور رحاها في مدينة سيفيرودونتسك مع الجيش الروسي بهدف السيطرة علي حدود منطقة لوجانسك بحلول نهاية الأسبوع”.

 

خاركيف القوات الروسية أوكرانيا الجيش الروسى اخبار التوك شو

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