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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفضل المدربين بتاريخ منتخب مصر.. إبراهيم سعيد يهنئ حسن شحاتة بعيد ميلاده

صدى البلد

هنأ إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق" أسطورة الكرة المصرية حسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، بعيد ميلاده ال 73، فهو من مواليد 19 يونيو 1949.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه بموقع تويتر : ممكن تكون متاخره ،أحد أفضل المدربين في تاريخ منتخب  مصر ،كابتن حسن شحاته كل سنه وانت طيب وعيد ميلاد سعيد ،وتمنياتي لك بدوام الصحه والعافية.

 

هاني حتحوت غاضبا: اتحاد الكرة لم يهنئ حسن شحاتة بعيد ميلاده.. فيديو

كلامك غير مقبول..نجيب ساويرس: تصريحات حسن شحاتة عن محمد صلاح سقطةً كبيرة

يذكر أن علق رجل الأعمال، نجيب ساويرس علي تصريح حسن شحاتة الأخير، ونشر تعليقه من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وكتب ساويرس: "سقطةً كبيرة لحسن شحاتة… محمد صلاح لم يتأخر يوما عن بلده وهو إنسان خير وملتزم وفخر لكل المصريين.. عيب يا كابتن شحاته كلامك غير مقبول".

 

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