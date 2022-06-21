شبانة ردا على عصام عبدالفتاح: ريح نفسك هنستعين بخبير أجنبي.. فيديو

انتقد الإعلامي محمد شبانة، تصريحات عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الحالي، والتي انتقد فيها الإنجليزي مارك كلاتنبرج الذي قرر مسؤولو الجبلاية الاستعانة به لتطوير منظومة التحكيم المصري.



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، من الواضح أن عصام عبد الفتاح سيكون هو المعرقل لخطة تطوير التحكيم المصري، رغم محاولات مسئولي الجبلاية الإبقاء عليه في منصبه.

وأوضح شبانة، عصام عبد الفتاح منح تقييم 7.5 للحكم الإسباني الذي أدار القمة، وأنا أقول له بأن شيكابالا هو نجم المباراة الأول، والحكم الإسباني يأتي بعده.

وأتم شبانة، سنقيم حكام الدوري المصري بعد ذلك بناءً على تقييم عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، للحكم الإسباني الذي أدار القمة، واختتم شبانة: “ريح نفسك يا كابتن عصام، بردو هنستعين بخبير أجنبي لتطوير التحكيم المصري”.