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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النائب العام يأمر بحبس قاتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة

صدى البلد

أمر المستشار النائب العام بحبس المتهم محمد عادل، 4  أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل الطالبة نيرة، عمدًا مع سبق الإصرار، أمام جامعة المنصورة؛ بعدما أقر المتهم خلال استجوابه بالتحقيقات بارتكابه الجريمة، وإجرائه محاكاة لكيفية تنفيذها بمسرح الحادث.


وإلحاقًا ببياننا السابق عن الواقعة، فقد استمعت النيابة العامة منذ توليها التحقيقات فور وقوع الحادث إلى 20 شاهدًا منهم والدي المجني عليها وشقيقتها الذين أكدوا -وأحد الطلاب بالجامعة- تعرض المتهم الدائم للمجني عليها على إثر فشل علاقتهما ورفضها لشخصه، وعقدهم جلسات عرفية وتحريرهم محاضر رسمية ضده منذ ما يربو على شهرين لأخذ تعهده بعدم التعرض لها.

كما أكد 13 شاهدًا من طلاب وعاملين بالجامعة وبمحيطها، رؤيتهم المتهم حال ارتكابه الجريمة، إبان تواجدهم بمحيط مسرح الواقعة، وقد أطلعتهم النيابة العامة على تسجيلات آلات المراقبة التي رصدت ملابسات الحادث فأكدوا ظهور المتهم حال تعديه على المجني عليها بتلك التسجيلات.

واستجوبت النيابة العامة المتهم فيما نسب إليه من اتهامات؛ فأقر بارتكابه جريمة قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار؛ للخلافات التي كانت بينهما، ورفضها الارتباط بهـ وبيَّن في تفصيلات إقراره كيفية تخطيطه لارتكاب الجريمة وتنفيذها وأجرى محاكاة مصورة لكيفية ذلك بمسرح الحادث، كما أقر بصحة ظهوره بتسجيلات آلات المراقبة التي رصدت الواقعة.

وقد ندبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، بيانًا لما به من إصابات وكيفية حدوثها وسبب الوفاة ومدى جواز تصور حدوثها على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، وفحص السكين المستخدم بالجريمة، وجار سرعة إنجاز التحقيقات والتصرف فيها.

النائب العام نيرة جامعة المنصورة المنصورة

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