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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل مجلس النواب يلتقي وزيرة الاستثمار الرواندية على هامش قمة كيجالي

وكيل مجلس النواب
وكيل مجلس النواب مع وزير الاستثمار الرواندية

التقى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب صباح اليوم الجمعة، وزير الاستثمار الرواندية سيلفيا بولينا، على هامش قمة كيجالي للاستثمار.

ورحبت الوزيرة بمشاركة أبو العينين في قمة الاستثمار وحضوره جلسات القمة والمنتدى الاقتصادي، وأعربت بولينا عن رغبة بلادها في زيادة حجم التعاون بين مصر ورواندا.

أبو العينين يشارك في اجتماع رؤساء الحكومات على هامش قمة رواندا للاستثمار

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وأكدت على استمرار التواصل مع الدولة المصرية لتحقيق التعاون الاقتصادي بالصورة المناسبة لحجم العلاقات السياسية بين القاهرة وكيجالي.

من جانبه رحب النائب أبو العينين بما اقترحته الوزيرة بولينا من أفكار لتطوير العلاقات الاقتصادية وتوسيع حجمها خلال الفترة المقبلة.

وأشاد بما شهده من تطور في البنية التحتية الرواندية وكذلك في حجم الاستثمارات الاجنبية، مرحبا بزيارة الوزيرة مجددا للقاهرة.

وكيل مجلس النواب مع وزير الاستثمار الرواندية
وكيل مجلس النواب مع وزير الاستثمار الرواندية
وكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العينين محمد أبو العينين وزير الاستثمار الرواندية سيلفيا بولينا قمة كيجالي للاستثمار

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