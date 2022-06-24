مستشار بأكاديمية ناصر: الشيخ علي خلف وهب حياته من أجل الوطن

قال اللواء محمد زكي الألفي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن حياة الشيخ حسن على خلف شيخ المجاهدين فى سيناء الذى وافته المنية أمس عن عمر يناهز 72 عاما، كانت عامرة بالنضال من أجل مصر.



وأضاف محمد زكي خلال مداخلة هاتفيه بقناة الحدث اليوم، أن الفقيد كان يحظى بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تكريمه، لافتا إلى أن سيرة الأبطال العطرة لن تتوقف برحيلهم ولكنها تستمر ويتم تناقلها عبر الأجيال.



وأوضح أن الشيخ حسن على، قدم الكثير لمصر ووهب حياته من أجل هذا الوطن وتفاني في خدمته، مشيرا إلى دوره البطولي خلال فترة احتلال إسرائيل لسيناء.

وتابع أن الشيخ حسن على، قام بأعمال بطولية نادرة من نوعها وتعرض للسجن والتعذيب في إسرائيل، وتم خروجه في تبادل لأسرى مع الكيان الإسرائيلي.

