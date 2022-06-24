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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شغب وضرب وغاز مسيل .. قصة اعتداء جماهير النجم على لاعبي الترجي

مباراة النجم الساحلي
مباراة النجم الساحلي والترجي

شهدت مباراة النجم الساحلي والترجي التونسي أحداثا مؤسفة خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين على الملعب الأولمبي بسوسة أمس الخميس وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في إطار منافسات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري التونسي.

بدأت الأحداث المؤسفة في مباراة النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي بعدما أحرز فريق الترجي الهدف الأول في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول عن طريق محمد علي بن حمودة.

 

وبعدها اقتحم عدد من جماهير فريق النجم الساحلي الغاضبة أرض الملعب، وحاولوا الاعتداء على لاعبي الترجي الرياضي.

وتدخلت قوات الأمن التونسية في ملعب سوسة، الذي يستضيف مباراة النجم الساحلي والترجي ، بإخراج تلك العناصر بعدما توقف اللعب لعدة دقائق واضطر أفراد الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع، من أجل السيطرة على الوضع وتحجيم العناصر المشاغبة. 

 وواصلت جماهير النجم الساحلي شغبها، حيث قامت بإلقاء زجاجات المياه على أرضية الملعب، بعد تأخر فريقها أمام الترجي واستكمل الحكم المباراة مرة أخرى بعدما سيطر الأمن على الوضع بشكل مؤقت.

وأعلنت قناة "الكأس" القطرية، الناقلة لمباراة النجم الساحلي والترجي، بين شوطي المباراة، أن القوات الأمنية تدخلت وأخرجت الجماهير المشاغبة خارج ملعب سوسة.

وقال مراسل القناة إن "الجماهير أعتدت على أطقم التصوير بين الشوطين وتم إتلاف إحدى الكاميرات المستخدمة في نقل مباراة النجم الساحلي والترجي ، حيث تدخلت قوات الأمن وقامت بإخلاء مدرجات الدرجة الثالثة، وإخراج المشاغبين خارج الملعب.

فوضى عارمة 

ويحتل النجم الساحلي المركز قبل الأخير في مرحلة التتويج بـ11 نقطة، وكان رئيسه، ماهر القروي، قد قدم استقالته، الإثنين الماضي، بعدما اقتحمت الجماهير تدريبات الفريق.

ويعيش النجم الساحلي فوضى عارمة وأزمات عديدة خلال الفترة الماضية، بسبب تراكم الديون عليه وتراجع نتائج الفريق.

واقترب فريق الترجي من حسم الدوري التونسي هذا الموسم، بعد التعادل مع النجم الساحلي في اللقاء الذى جمع الفريقين أمس الخميس على ملعب سوسة ليتساوى مع الاتحاد المنستيري في عدد النقاط بـ21، قبل انتهاء البطولة بمباراة واحدة فقط.

فيما خرج فريق النجم الساحلي من المنافسة على لقب الدوري التونسي هذا الموسم لاسيما وأنه يحتل المركز الخامس في ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة.

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