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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

معاش الرياضيين ورعاية المواهب .. لقاء برلماني مع أبناء بورسعيد

نواب لجنة الشباب
نواب لجنة الشباب بالبرلمان خلال اللقاء مع محافظ بورسعيد

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، اجتماعا موسعا مع عدد من شباب محافظة بورسعيد ، للاستماع لمقترحاتهم ومشاكلهم والعمل علي حلها وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء اسماعيل الفار المدير التنفيذي لوزارة الشباب.

 وطرح الشباب المشاركين عدد من المشكلات منها المطالبة بتثبيت العاملين بعقود من قبل مجالس ادارات مراكز الشباب ، وكذلك العمل علي دعم المواهب الرياضية من ابناء الاسر الفقيرة ودعمهم للممارسة الرياضة وتوفير معاش مناسب للرياضيين .

 وأكد الدكتور محمود حسين في بداية اللقاء ،ان اللجنة جاءت للاستماع للشباب والعمل علي نقل مشكلاتهم للجهات التنفيذية لافتا الي ان بورسعيد شهدت طفرة تنموية كبيرة في عهد المحافظ اللواء عادل الغضبان . 

وأشار الي ان محافظة بورسعيد تحولت بفضل توجيهات القيادة السياسية والمحافظ النشيط إلي أول محافظة خالية من العشوائيات وتحولت الي منطقة حضارية راقية تحافظ علي كرامة الانسان لافتا الي ان المحافظة شهدت ايضا تطبيق اول منظومة للتأمين الصحي الشامل ، وحققت نقلة صناعية كبيرة واصبحت تصدر لكل دول العالم ووفرت آلاف من فرص العمل للشباب . 

ووعد رئيس لجنة الشباب ، بأعداد مذكرة للدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة ، لتقديمها للمهندس مصطفي مدبولي لتقنين اوضاع العاملين بمراكز الشباب بعقود من مجلس الادارات . وقام عدد من اعضاء لجنة الشباب والرياضة بالردود علي تساؤلات وشكاوي الشباب.

 وقال النائب محمد لبيب ، أن الشباب المصري يعيش خلال الفترة الحالية العصر الذهبي له في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، خاصة اننا في عصر التمكين الحقيقي .

 وأشار الي أن اللجنة قامت بزيارة ميدانية لعدد كبير من محافظات الجمهورية ، ولكن لم نجد محافظة تتمتع بخدمات رياضية كبيرة مثل محافظة بورسعيد مما يجعلها نموذج تقتدي به باقي المحافظات . 

وعقبت النائية أية مدني ، عضو مجلس النواب ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين ، علي مطالب توفير معاش مناسب للرياضين ، مؤكدة أن هناك امل كبير في تحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة ، لاسيما إنها تقدمت بمشروع قانون المن الرياضية لعلاج القصور الموجود في القانون الحالي ، حيث اقتصر القيد في النقابة علي خريج التربية الرياضية فقط مؤكدة انه من حق أي بطل رياضي أن يكون عضو في النقابة ويحصل علي تأمين مناسب .

 فيما ردت النائبة ولاء عبدالفتاح علي مطالب الشباب بمساعدة الفتيات بالأسر الفقيرة علي ممارسة الرياضة ، مؤكدة انه لابد من تغيير الثقافة في الريف لمساعدة الناس البسيطة خاصة ان المشكلة ليست مالية لاسيما أن قيمة الاشتراك في مراكز الشباب تتراوح ما بين ١٠ الي ١٥ جنيه .

 ومن جانبه أكد الدكتور خالد بدوي عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ، في رده علي سؤال حول رعاية المواهب ، بأن المحافظة علي المواهب ليس رفاهية ويجب دعم النماذج الشابة خاصة أن الاستثمار البشري للرياضيين في تطور مستمر .

 وكشف بدوي ، عن تقديم تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين قانون رعاية واكتشاف الموهوبين ، وهو القانون الذي تم العمل علي اعداده مدة ٤ شهور حتي لا تحدث ازمة التجنيس للاعبين المصريين . 

وفي سياق متصل طالبت النائبة سلمي مراد ، من احد الشباب الذي طالب بتبني اصحاب المشروعات ، بضرورة التواصل مع وزارة الشباب لاسيما انها خصصت موقع الكتروني لتلقي مثل تلك المشاريع . 

وأشارت الي ان لجنة الشباب لا تدخر جهدا من أجل مساعدة الشباب المصري في كافة ربوع الجمهورية .

 من جانبه قال النائب اسامة عبدالعاطي ، ردا علي مطالب الشباب بزيارة مجلس النواب للتعرف علي ما يجري من مناقشات داخل المجلس التشريعي ، مؤكدا ان ابواب البرلمان مفتوحة أمام الشباب ويحرص النواب علي ذلك . 

واشار الي ان ما شاهده في بورسعيد من مشروعات رياضية عملاقة يؤكد اننا نعيش عصر الجمهورية الجديدة التي تحقق حياة كريمة للمواطنين في مختلف المجالات الحياتية .

 أما النائب درويش مرعي ، فأكد ان الشباب المصري دائما في دائرة اهتمام القيادة السياسية ، واللجنة تسعي للتواصل الدائم معهم باعتبارهم محور عمل اللجنة لافتا الي ان ما شهدته بورسعيد من تطور كبير في الخدمات انجاز كبير بعد ان اصبحت مدينة بلا عشوائيات .

 

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