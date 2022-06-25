أنثى الحمل عصبية والجوزاء متقلبة.. نيران الغضب عند النساء حسب الأبراج

كشفت خبيرة الأبراج ماغي فرح عن نيران الغضب عند النساء حسب الأبراج ، ولكن تختلف من أمرآة لأخرى ، نتيجة للنشئة الأجتماعية أليك التفاصيل .



#الحمل : عصبية جداً وتغضب بسرعة ، وسليطة اللسان عند الغضب وحادة

#الثور : تتميز بهدوءها لكن عندما تغضب تصبح كالبركان الهائج الذي ﻻ يخمد فهي تمثل بشدة المثل القائل إتقي شر الحليم إذا غضب ،تظل تسامح فى حقها ولكن نادرا ما تسامح فى حق أحبابها لا تسمح بأن يمسسهم ضرر أو سوء .

#الجوزاء : متقلبة المزاج وتغضب كثيراً لكنها تهدأ بسرعة وتنسى سبب غضبها وتصبح كأن شئ لم يحدث .

‏#السرطان : أحياناً تفضل الانسحاب قبل أي زيادة في تأجج الوضع ، أو تنفعل بقوة ضد من يزعجها

#الأسد : عصبية وعصبيتها نارية لا تتحكم بلسانها وأفعالها عند الغضب فهي تثور كالأسد .

#العذراء : ﻻ تغضب بسرعة ولكن قد تنتفض بشكل مفاجئ

#الميزان : يرتفع صوتها تدريجياً ومن ثم تبدأ بالنقاش الحاد

#العقرب : ليس من السهل أن تغضب أنثى العقرب فهي حتى لو بكت لا تبكي أمام أحد

#القوس : سهلة الغضب والفوران ويلاحظ عليها خاصةً اللؤم عند الغضب

#الجدي : كثيرة الضحك ولا يمكنها التمييز بين غضبها وما يدور في داخلها ، حتى في غضبها قوية و كتومة

#الدلو : شديدة الغضب وهي كالهواء حينما تعصف ، لكنها سهلة المصالحة سرعان ما تسامح وتتناسي .

#الحوت : لطيفة فهي عندما تغضب تفكر بإحساس وفن ، مزاجية أحياناً قد تغضب لأمور تافهة ولكنها سريعا تحاسب نفسها وتحاول أن تكون منصفة أحيانا ولكن يظل أحساسها مذبذب بسب أنها تستمع لآراء من حولها .