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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أنثى الحمل عصبية والجوزاء متقلبة.. نيران الغضب عند النساء حسب الأبراج

غضب النساء
غضب النساء

كشفت خبيرة الأبراج ماغي فرح عن نيران الغضب عند النساء حسب الأبراج ، ولكن تختلف من أمرآة لأخرى ، نتيجة للنشئة الأجتماعية أليك التفاصيل .

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حظك اليوم برج الجوزاء 24 يونيو 2022

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حظك اليوم.. برج الأسد 24 يونيو 2022


#الحمل : عصبية جداً وتغضب بسرعة ، وسليطة اللسان عند الغضب وحادة 
#الثور : تتميز بهدوءها لكن عندما تغضب تصبح كالبركان الهائج الذي ﻻ يخمد فهي تمثل بشدة المثل القائل إتقي شر الحليم إذا غضب ،تظل تسامح فى حقها ولكن نادرا ما تسامح فى حق أحبابها لا تسمح بأن يمسسهم ضرر أو سوء .
#الجوزاء : متقلبة المزاج وتغضب كثيراً لكنها تهدأ بسرعة وتنسى سبب غضبها وتصبح كأن شئ لم يحدث .
‏#السرطان : أحياناً تفضل الانسحاب قبل أي زيادة في تأجج الوضع ، أو تنفعل بقوة ضد من يزعجها 
#الأسد : عصبية وعصبيتها نارية لا تتحكم بلسانها وأفعالها عند الغضب فهي تثور كالأسد .
#العذراء : ﻻ تغضب بسرعة ولكن قد تنتفض بشكل مفاجئ 
#الميزان : يرتفع صوتها تدريجياً ومن ثم تبدأ بالنقاش الحاد 
#العقرب : ليس من السهل أن تغضب أنثى العقرب فهي حتى لو بكت لا تبكي أمام أحد 
#القوس : سهلة الغضب والفوران ويلاحظ عليها خاصةً اللؤم عند الغضب 
#الجدي : كثيرة الضحك ولا يمكنها التمييز بين غضبها وما يدور في داخلها ، حتى في غضبها قوية و كتومة 
#الدلو : شديدة الغضب وهي كالهواء حينما تعصف ، لكنها سهلة المصالحة سرعان ما تسامح وتتناسي .
#الحوت : لطيفة فهي عندما تغضب تفكر بإحساس وفن ، مزاجية أحياناً قد تغضب لأمور تافهة ولكنها سريعا تحاسب نفسها وتحاول أن تكون منصفة أحيانا ولكن يظل أحساسها مذبذب بسب أنها تستمع لآراء من حولها .

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