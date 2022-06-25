البنات أسهل.. انتصار: مش أي ست تقدر تربي ولد وتطلعه راجل

حلت الفنانة انتصار، ضيفة على موقع صدى البلد في ندوة تم تكريمها عن دورها فى مسلسلي “ توبة ” و"أحلام سعيدة"، بعد أن شاركت في بطولتهما رمضان الماضي وحققت نجاحاً كبيراً.

وخلال الندوة، كشف انتصار عن كواليس مسلسل توبة والذي خاضت من خلاله الماراثون الرمضاني الماضي، وشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم عمرو سعد وصبا مبارك، وأن تصويره تم في لبنان .

وقالت انتصار خلال استضافتها فى ندوة صدي البلد انها تري ان تربية البنات تكاد تكون أسهل من تربية الاولاد ، مؤكدة انها لم تستخدم الضرب فى تربيتها الى أولادها .

وإضافت انتصار قائلة : الصبيان متعبين فى التربية أكثر من البنات ، مش أى واحدة تقدر تربي ولد وتطلعه راجل ، ولكن البنت بتكون هادئة ،وتساعد والدتها فى الاعمال المنزلية ، الا الاولاد فليس لهم علاقة بالبيت نهائياً .

واستكملت انتصار : ان ابنها ممدوح يدرس حالياً هندسة الميكانيكا ، ولكن يفكر حالياً فى دراسة الاخراج بعد إنتهاء دراسة الهندسة .

مكالمة مسربة :

كشفت انتصار خلال الندوة عن تفاصيل المكالمة التي قام بتسريبها أحد المعجبين معها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث أكدت إنها كادت أن تقوم بتقديم بلاغ عنه بسبب تسجيله المكالمه ونشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت انتصار قائلة: فوجئت بمعجب يعمل في مجال النجارة حصل علي رقمي الشخصي وبدأ يلح في الاتصال علي ، واتهمني أنني متكبرة.

وتضيف انتصار : هناك ظاهرة حاليا غريبة وهو تسجيل المكالمات ، حيث أصبح كل شخص لديه هاتف يستطيع تسجيل مكالمة بشكل غير قانوني.

وتابعت انتصار قائلة: تمتعت بالصبر خلال الحديث مع هذا المعجب ولكن وجدت إنه ليس هناك جدوي، وقد نشر المكالمة.