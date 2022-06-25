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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسي اليمني: الإرهاب وممولوه ومنفذوه ستطالهم يد العدالة

اليمن - علم
اليمن - علم

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء سلطان العرادة، أن الإرهاب ومموليه ومنفذيه ستطالهم يد العدالة ولن يفلتوا من العقاب، داعيا الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب اليمنية، إلى سرعة استكمال التحقيقات في حادثة اغتيال الدكتور عبد الرزاق البقماء، مساء أمس، الجمعة، بمديرية مأرب الوادي.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية، فقد أجرى اللواء العرادة اتصالاً هاتفياً بأسرة البقماء عزاهم خلاله بالمصاب الأليم، معتبراً رحيل الشهيد خسارة كبيرة لليمن ولمأرب ومقاومتها ووجهائها من المصلحين والدعاة، وكان له دور فعّال في مواجهة ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ البداية.

كان مواطنون يمنيون عثروا مساء أمس، الجمعة، على جثّة الدكتور عبد الرزاق البقماء، وهو أحد القيادات العسكرية البارزة الموالية للشرعية، مقتولًا في سيارته، بإحدى مديريات محافظة مأرب، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، في عملية لا تزال تفاصيلها غامضة. 

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