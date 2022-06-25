85 ألف قضية سرقة كهرباء وأموال عامة بقيمة 178 مليون جنيه

شنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وذلك في فى إطار مواصلة الجهود المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وأسفرت الحملات في مجال قضايا التيار الكهربائى عن ضبط 85380 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 69 مليون و233 ألف و824 جنيه.

وفي مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط 53 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها 109ملايين و291 ألف و300 جنيه، وأبرزها ضبط عدد 44 قضية فى مجال الاتجار والتعامل فى النقد الأجنبى بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة عملات محلية وأجنبية بما يعادل 60 مليون و416 ألف و55 جنيه.