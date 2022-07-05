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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد وهبة يستقر على برنامج إعداد منتخب الناشئين لكأس العرب بالجزائر

صدى البلد

استقر محمد وهبة المدير الفني للمنتخب المصري للناشئين مواليد 2006 على برنامج إعداد المنتخب، استعدادًا للمشاركة في كأس العرب التي تنطلق بالجزائر في الثاني والعشرين من أغسطس المقبل.

ويخوض منتخب الناشئين معسكرًا مغلقًا، ينتهي بعد غد الخميس، وذلك قبل معسكر مغلق جديد ينطلق في الثالث عشر من يوليو الجاري.

ويخوض منتخب الناشئين مباراتين في معسكره الحالي بالقاهرة، إحداهما مع الأسواق الحرة غدًا، بينما لم يتم الاتفاق حتى الآن على المواجهات الودية بالمعسكر المقبل.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الناشئين مباراتين وديتين أمام السعودية وإسبانيا، قبل التوجه إلى الجزائر للمشاركة في كأس العرب.

ويضم معسكر منتخب الناشئين الحالي كل من عبدالمنعم تامر، عمر كامل، نور عمر وزياد هيثم في حراسة المرمى، إلى جانب أحمد عابدين، محمد نبيه، عبدالرحمن علي، محمد سمير، علي نوفل، محمد عبدالمنعم، فارس أحمد، محمد السيد، يوسف إسلام، مصطفى عكاشة، محمد وليد، إبراهيم عادل، هشام مصطفى، علي إيهاب، مروان محمود، سعيد حمزة إبراهيم رستم، عمر سيد معوض، أحمد فؤاد، ياسين عاطف، عمر خضر، عبدالرحمن هاني، حسام عادل، أيمن أمير عبدالعزيز ومحسن أشرف.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006 كل من محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدرب حراس مرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيب وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا.

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