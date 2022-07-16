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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة في موقف عبدالمنعم رياض والألف مسكن

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

يجري اللواء محمود شعراوي وزير التنمية ويرافقه محافظ القاهرة خالد عبدالعال، جولة على موقفى الألف مسكن وعبدالمنعم رياض للاطمئنان على انتظام حركة السير والإلتزام بالتعريفة الجديدة.

وتابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أمس الجمعة لليوم الثالث على التوالي مع المحافظين تنفيذ تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات للاطمئنان علي انتظام حركة نقل الركاب في جميع المواقف والالتزام بخطوط السير والتعريفة الجديدة وعدم حدوث أي مخالفات لاستغلال المواطنين .

وأشار شعراوي إلى قيام عدد من المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات أمس الجمعة بجولات ميدانية ومفاجئة علي مواقف السيارات لإحكام الرقابة عليها والتصدي لأي تلاعب في الأسعار أو محاولات لاستغلال المواطنين .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هناك انتظام في سير عمل جميع المواقف الداخلية والإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية وستواصل الأجهزة التنفيذية المتابعة والجولات الميدانية على مدار اليوم للتأكد من عدم حدوث أي مخالفات و تطبيق تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل العام والجماعي وسيارات السرفيس كما تم الاعلان عنها من المحافظات خلال اليومين الماضيين  .

وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار المتابعة مع غرف العمليات بالمحافظات والتأكد من تعريف جميع المواطنين بالمحافظات بالتعريفة الجديدة مع بداية الأسبوع الحالي ، حيث وجه وزير التنمية المحلية  المحافظين باستمرار الاعلان عن التعريفات الجديدة لركوب السيارات عبر الملصقات واللافتات الموجودة داخل المواقف أو على سيارات النقل العام،  و صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل محافظة لإعلام المواطنين بالتعريفة الجديدة والخاصة بسيارات السرفيس والرحلات والنقل الجماعي بين المحافظات وبعضها و من خلال الصفحات الرسمية والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمحافظات.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة قيام المحافظات بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها سواء رفع تسعيرة الركوب والتلاعب بالتعريفة المقررة من المحافظات لخطوط السير ، أو تقسيم المسافات واستغلال المواطنين .

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