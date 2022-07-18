أيمن صلاح: أتمنى أن يكسر منتخب اليد الحالي رقمنا القياسي في كأس العالم

أبدى أيمن صلاح مدير منتخب مصر لكرة اليد، سعادته بالتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية لليد للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة.

وتابع صلاح في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، التتويج بدوري أبطال إفريقيا نتاج مرحلة كبيرة من العمل، ونحمد الله على التوفيق في البطولة.

وأكمل مدير منتخب مصر، سعيد بمشاركة منتخب مصر في كأس العالم المقبل، وأتمنى أن نسعد الجماهير المصرية.

وأضاف أيمن صلاح، أتمنى أن يكسر المنتخب الحالي لليد رقمنا القياسي الذي حققناه كرابع عالم.

وأتم. نشكر الشعب المصري على مؤازرتنا، ونتمنى أن نحقق نتائج إيجابية ترضي الشعب المصري في كأس العالم.