عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن صلاح: أتمنى أن يكسر منتخب اليد الحالي رقمنا القياسي في كأس العالم

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

أبدى أيمن صلاح مدير منتخب مصر لكرة اليد، سعادته بالتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية لليد للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة.

وتابع صلاح في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، التتويج بدوري أبطال إفريقيا نتاج مرحلة كبيرة من العمل، ونحمد الله على التوفيق في البطولة.

وأكمل مدير منتخب مصر، سعيد بمشاركة منتخب مصر في كأس العالم المقبل، وأتمنى أن نسعد الجماهير المصرية.

وأضاف أيمن صلاح، أتمنى أن يكسر المنتخب الحالي لليد رقمنا القياسي الذي حققناه كرابع عالم.

وأتم. نشكر الشعب المصري على مؤازرتنا، ونتمنى أن نحقق نتائج إيجابية ترضي الشعب المصري في كأس العالم.

منتخب مصر دوري ابطال افريقيا ابطال افريقيا كأس الأمم الافريقية كرة اليد منتخب مصر لكرة اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط تاريخي في أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وعيار21 يفقد 215 جنيهًا

الميكاب أرتيست غسلت لها وشها بالعافية.. عروسة المحلة: مكنش معايا فلوس تكفي

وظائف البنك الأهلي الجديدة لحديثي التخرج.. الشروط وطريقة التقديم والتخصصات المطلوبة

مؤشرات صادمة.. تسريب اسم أفضل لاعب إفريقي قبل حفل الخميس| الكاف يلعب بالنار

مسحت وش العروسة .. تفاصيل أزمة ميكب أرتست آثارت السوشيال في المحلة الكبري |صور

صيدلانية تنهي حياتها بالقفز من الطابق الـ11 في العمرانية

الحجز بدأ.. كيف تحصل على شقة في القاهرة والجيزة كاملة التشطيب بمقدم أقل من 50 ألف

يقتل المصاب خلال 3 أيام.. تحذير من الصحة العالمية بشأن فيروس ماربورج

ترشيحاتنا

الذهب ينهار.. تراجع تاريخي في الأسعار اليوم الثلاثاء ومفاجأة في عيار 21

سعر الذهب اليوم 19-7-2022

هل يجوز بدء الصلاة أثناء الأذان .. الإفتاء تجيب

الرئيس الأمريكي: نشعر بمعاناة أن تعيش عائلة حيث ارتفاع سعر الغاز

وزيرة الثقافة: الدكتور مصطفى الفقى أحد أهم أيقونات التنوير في مصر

ليس اليوم.. ابنة فؤاد خليل: تاريخ ميلاد والدي مكتوب خطأ على ويكيبيديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوبة ضحك هيستيرية تصيب مذيع CNN على الهواء.. شاهد

رسالة اعتذار بدل الهاتف.. صدمة كويتي بعد شراء آيفون بـ25 ألف جنيه

تعطل الإنترنت ونظام الملاحة.. انفجار شمسي يتجه نحو الأرض اليوم الثلاثاء

بحضور وزيرة الثقافة.. تفاصيل حفل أنغام بدار الأوبرا

فيديو

هنجيبك وهنأذيك ..محمد عادل يفتح صندوق الأسرار ويكشف مفاجآت جديدة

باسكال مشعلاني: "ع بيروت"حققت رغبتى في تقديم صورة إيجابية عن العاصمة اللبنانية.. واستعنت بابنى وزوجى فى الكليب.. واستبعدت فكرة التمثيل (حوار)

عمرو مصطفى يطرح برومو أغنية إلا أنا من ألبومه الجديد

طرح أغنية سترة لـ شاهين مع عباس أبو الحسن.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

عصابة فيصل - الدقي

علي أبو دشيش

الاكتشافات والحفائر الأثرية بمصر بين عظمة الأجداد وعبقرية الأحفاد

طارق إسماعيل

جزيرة غمام

مني أحمد

69.. وصوت العرب يغرد من القاهرة

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «4»

نسرين حجاج

تحرش لفظي.. أم سب وقذف؟

كريمة أبو العينين

مولد الشيخ عيسى والسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

قمة ألمانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ