باستثمارات 30 مليون دولار.. وزير الاتصالات يتفقد مصنع فيفو للهواتف الذكية

ويوفر 1500 فرصة عمل

أجرى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جولة تفقدية داخل مصنع شركة فيفو الجديد لتكنولوجيا الاتصالات المتخصصة فى تصنيع الهواتف الذكية بمدينة العاشر من رمضان فى محافظة الشرقية، والذى تم إنشاؤه على مساحة 11 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر بنحو 20 مليون دولار تصل الي 30 مليون خلال عام، كما يسهم المصنع فى توفير 1500 فرصة عمل خلال عام، ويستخدم أحدث التقنيات العالمية فى خطوط انتاج وأجهزة التركيب السطحى والتجميع والمعايرة والاختبار.



رافق الوزير فى الجولة التفقدية؛ المهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب، وعدد من قيادات كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات.

ومن شركة فيفو؛ جيفن وانج العضو المنتدب لشركة فيفو، والمهندس/ سنجر تشينج مدير المهندسين بالشركة، والأستاذة/ كارمن لى جيا مديرة الشحن والتخليص الجمركى بالشركة، والأستاذ/ أحمد مصطفى المدير الإدارى للمصنع.

وخلال الزيارة أكد الدكتور عمرو طلعت على اهتمام العديد من الشركات العالمية العاملة فى مجال صناعة الالكترونيات بالتوسع فى استثماراتها بمصر؛ مؤكدا على حرص الدولة على تنمية هذه الصناعة الهامة تنفيذا للمبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات" التى تستهدف توطين صناعة الإلكترونيات وجعلها أحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصرى.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإقامة شراكات عالمية لتوفير فرص عمل متميزة للشباب وتحقيق رؤية الحكومة فى تعميق التصنيع المحلى وتعزيز مكانة مصر فى مجال تصميم وصناعة الالكترونيات؛ لافتا إلى أن مصنع فيفو الجديد من المقرر أن يسهم فى نقل التكنولوجيا المتطورة المتخصصة فى تصنيع الهواتف الذكية إلى السوق المصرى، حيث من المقرر أن يباشر مراحل تصنيع الهواتف الذكية شباب مصريين متخصصين باستخدام تكنولوجيا عالمية.

واطلع الدكتور عمرو طلعت خلال الزيارة على الخطة الاستثمارية والتوسعات المستقبلية للشركة فى مصر، وخطط التصدير، وبدء التشغيل التجريبى والاطمئنان على جاهزيته، والتأكد من بدء الإنتاج بأعلى مواصفات تقنية عالمية. كما أوضح مسئولو الشركة أن نسبة المكون المحلى فى الإنتاج تصل إلى 45%.

يذكر أن شركة فيفو هى شركة عالمية متخصصة فى صناعة الهواتف الذكية وملحقاتها، وإنتاج البرامج الخاصة بها، وتقديم خدمات الإنترنت، ويقع مقرها الرئيسى فى مدينة دونج جوان فى جنوب الصين وتعد من الشركات الهامة فى صناعة الهواتف الذكية على مستوى العالم.