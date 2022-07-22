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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ستظل محفورة فى وجداننا.. الوطنية للإعلام تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو

صدى البلد

يتقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو العظيمة،   تلك الثورة التى ستظل محفورة فى عقل ووجدان الشعب المصرى والتى أكدت على العلاقة القوية والتاريخية بين الشعب وجيشه العظيم حيث تكاتف وتلاحم فيها قوى الشعب المصري مع جيشه الوطنى نحو تحقيق أهداف نبيلة  وهى إرساء العداله والحرية والحفاظ على الوطن .

وأضاف زين أن  تلك  الروح والعلاقة القوية بين كافه طوائف الشعب وجيشه وشرطته ستظل مستمرة و محفوظة بعناية الله على مر التاريخ  ، وهو المشهد الذى نراه كل يوم فى ميادين العمل من تكاتف وتحالف كل قوى الشعب مع جيشه وشرطته للبناء والتعمير وتحقيق الأمن والأمان بالجمهورية الجديدة ، فى ظل قيادة وطنية مخلصة لديها العزيمة والإرادة القوية لتحقيق المزيد  من الإنجازات في جميع المجالات وسط تحديّات كبيرة داخليًا وخارجيًا .

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