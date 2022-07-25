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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد حذف تصريحات عبد الحفيظ..الخطيب يدعو شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي لاجتماع عاجل

الخطيب
الخطيب

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الدعوة إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، للاجتماع بشكل عاجل، لمناقشة ما جرى من قناة الأهلي مؤخرًا.

كما وجه الخطيب ببث الفيديو الخاص بتصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ عقب مباراة أمس، والذي تم حذفه من حساب قناة الأهلي الفضائية، على جميع الحسابات الرسمية للنادي.

وأثارت تصريحات سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الاهلي ردود أفعال متباينة بين مؤيد ومعارض لها. 

ورد عبدالحفيظ على سر رفضه السير في الممر الشرفي عقب فوز الزمالك أمام الفريق والتتويج بكأس مصر للموسم الماضي 

وكان رد فعل قناة النادي الأهلي مثيرا للدهشة حيث قامت القناة بإذاعة التصريحات فورا ثم فوجئ المتابعون صباح اليوم بحذفها دون أسباب واضحة. 

وحرص عدد من نجوم الكرة المصرية على دعم سيد عبدالحفيظ واستنكار ما قامت به القناة. 

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بعد حذف تصريحات عبد الحفيظ..الخطيب يدعو شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي لاجتماع عاجل

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