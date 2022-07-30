عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذرة رجولة وطوبة فوق طوبة.. تفاصيل حفل آمال ماهر الضخم بالعلمين

آمال ماهر
آمال ماهر

آمال ماهر .. واحدة من أهم الاصوات فى مصر والعالم العربي ، فقد استطاعت ان تحجز مكانتها وسط كبار المطربات بعد ان قدمت عدد من الاغانى الناحجة ، بالإضافة الى صوتها الرخيم الذى خطف قلوب المستمعين . 

وبإطلالة بيضاء عادت آمال ماهر الى جمهورها مرة أخرى في حفل غنائي ضخم وكبير فى منطقة العلمين بعد غياب فترة طويلة عن لقاء الجمهور ، حيث ظهرت فى حالة من الإبداع ، لتشدو وتسلطن مئات الحاضرين الذين امتلأت بهم القاعة . 

أغنية آمال ماهر الجديدة :

حرصت آمال ماهر على اختيار عدد من الاغاني لتهديها بصوتها العذب الى المستمعين ، حيث بدأت الحفل بواحدة من أعذب الأغاني الوطنية وهي “ طوبة فوق طوبة ” ، بالاضافة الى عدد من الاغاني الشهيرة لها مثل “ سكة السلامة ” و" اتقي ربنا فيا “ و” احنا ولاد النهاردة “ و “ رايح بيا فين ”  ، كما غنت لأول مرة واحدة من أغنيات البومها الجديدة “ ذرة رجولة ”.

وجاءت كلمات المقطع الذي غنته كالتالي:"لكل قلب واحدة كويسة ساذجة في حبها وطيبة قلبها وانت خذلتها والوقت مدرسة للناس المخلصة، ولكل قلب واحدة كويسة، ساذجة في حبها وطيبة قلبها انت خذلتها ، ذرة رجولة او مسئولية او إنسانية حاجات قموسك ميعرفهاش والصوت اللي اتنبح " .

بحضور وزراء ونجوم الفن.. 60 صورة من حفل آمال ماهر بالعلمين

آمال ماهر تبدع في غناء "في أيه بينك وبينها" في حفل العلمين

وبمجرد أن بدأت آمال ماهر في غناء الأغنية الجديدة، تصاعدت أصوات الحاضرين من الرجال ، وداعبت آمال جمهورها الذي أبدى علامة استفهام على أسم الأغنية قائلة: "متفهمونيش غلط".

وزراء وشخصيات عامة فى حفل آمال ماهر:

وحرص عدد من الوزراء والفنانين والشخصيات العامة على حضور حفل الفنانة آمال ماهر ، والذي يقام حاليا في مدينة العلمين الجديدة .

حيث حضرت وزيرة التضامن نيفين القباج الحفل بالإضافة إلى عدد من الفنانين أبرزهم إلهام شاهين وألفت عمر ومصممة الأزياء إيناس شاهين . 

حفل آمال ماهر كامل العدد:

الاقبال علي الحفل من قبل متابعي ومحبي الفنانة آمال ماهر كان كبيراً ، وقد شهدت مدينة العلمين الجديدة حالة من التكدس المرورى في محيط حفل الفنانة آمال ماهر.

وعد آمال ماهر:

وبعد ساعات من الغناء العذب والاستمتاع بصوت آمال ماهر، أنهت النجمة  حفلها المقام في مدينة العلمين بشكر الجمهور قائلة: انتو حبيبي ومش هغيب عنكم تاني ده مكاني" ، كما قامت امال ماهر فى بداية الحفل بتقديم شكر الى الجمهور على كل ما قدموه لها خلال الفترة الماضية .

حالة إغماء بحفلة آمال ماهر

وشهد حفل الفنانة آمال ماهر أول حالة اغماء بسبب الازدحام الشديد، حيث سقطت فتاة في العقد الثالث من عمرها وعلى الفور تم إستدعاء الإسعاف وتولى الأطباء عملية إعادتها لوعيها مرة أخرى.

آمال ماهر تتصدر التريند :

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # ملكة الغناء العربي وجاء ذلك بعد أن أشعلت المطربة آمال ماهر حفلها المقام في مدينة العلمين.

 

آمال ماهر نيفين القباج وزيرة التضامن مصر مدينة العلمين الجديدة وزيرة التضامن نيفين القباج مدينة العلمين الجديد حفل آمال ماهر أغنية أمال ماهر الجديدة طوبة فوق طوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"تعالي أفرجك على شقتي".. مايان السيد تروي تعرضها للتحرش من ممثل شاب|فيديو

5 مفاجآت .. ماذا حدث في حفلة آمال ماهر بالعلمين؟ | شاهد

دنيا سمير غانم تثير التساؤلات عن ابنة شقيقتها إيمي الخفية

هذه الإطلالة تسببت في طلاق منة عرفة رسميًا .. شاهد

بث مباشر.. آمال ماهر تبدأ حفلها بالعلمين

تفاصيل وفاة لاعب الزمالك السابق على يد نجله مدمن المخدرات

وقلبي اللي اتفضح.. كلمات أغنية ذرة رجولة من حفل آمال ماهر

بسبب السهر.. غضب في الأهلي وسيد عبد الحفيظ يحقق مع اللاعبين| تفاصيل

ترشيحاتنا

استقبال العام الجديد في الإسلام .. أبرز الأدعية والنصائح

30 جنيها للكيلو .. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 30 يوليو 2022

النفوذ الروسي.. الكرملين يواجه اتهامات بالتدخل للإطاحة بالحكومة الإيطالية

56 قتيلا و28 مفقودا وانقطاع الانترنت.. ماذا فعلت الفيضانات العارمة بـ إيران؟

العظمى 36 بالقاهرة الكبرى.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

حكم دعاء بداية السنة وآخرها.. دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاح حفلها .. 10 إطلالات أنيقة للنجمة آمال ماهر

بعشق صوتها .. سلوي عثمان لـ شرين عبد الوهاب : احتفظي بخصوصياتك

مسلسل رعب أحدث أعمالها..جلسة تصوير لـ سلوي عثمان بعد استضافتها في صدي البلد

5 مفاجآت .. ماذا حدث في حفلة آمال ماهر بالعلمين؟ | شاهد

فيديو

بعشق صوتها .. سلوي عثمان لـ شرين عبد الوهاب : احتفظي بخصوصياتك

ألم فى الصدر.. محمد يسري يكشف تفاصيل إصابته بجلطة فى القلبl فيديو

محاولة للنصب.. رامي جمال ينسحب من حفله بالساحل الشمالي قبل الصعود للمسرح

الحبل على السايب.. سهرة صباحي للاعبي الأهلي .. والإدارة تحقق/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

درس الهجرة

كواعب البراهمي

لو غير مناسب لا تتزوجيه

بقلم: مروة لطفي

البحث عن تريند

عبد المعطى أحمد

سطوة التريند

المستشار أسـامة الصعيدي

الأيادي الوظيفية المرتعشة وسيف القانون

غادة جابر

في جامعة الدول العربية

د.مجدي بدران

الرياضة والرضع والأطفال

نسرين حجاج

الأستاذ محمد صبحي

اﻟﻤﺰﻳﺪ