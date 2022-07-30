ذرة رجولة وطوبة فوق طوبة.. تفاصيل حفل آمال ماهر الضخم بالعلمين

آمال ماهر .. واحدة من أهم الاصوات فى مصر والعالم العربي ، فقد استطاعت ان تحجز مكانتها وسط كبار المطربات بعد ان قدمت عدد من الاغانى الناحجة ، بالإضافة الى صوتها الرخيم الذى خطف قلوب المستمعين .

وبإطلالة بيضاء عادت آمال ماهر الى جمهورها مرة أخرى في حفل غنائي ضخم وكبير فى منطقة العلمين بعد غياب فترة طويلة عن لقاء الجمهور ، حيث ظهرت فى حالة من الإبداع ، لتشدو وتسلطن مئات الحاضرين الذين امتلأت بهم القاعة .

أغنية آمال ماهر الجديدة :

حرصت آمال ماهر على اختيار عدد من الاغاني لتهديها بصوتها العذب الى المستمعين ، حيث بدأت الحفل بواحدة من أعذب الأغاني الوطنية وهي “ طوبة فوق طوبة ” ، بالاضافة الى عدد من الاغاني الشهيرة لها مثل “ سكة السلامة ” و" اتقي ربنا فيا “ و” احنا ولاد النهاردة “ و “ رايح بيا فين ” ، كما غنت لأول مرة واحدة من أغنيات البومها الجديدة “ ذرة رجولة ”.

وجاءت كلمات المقطع الذي غنته كالتالي:"لكل قلب واحدة كويسة ساذجة في حبها وطيبة قلبها وانت خذلتها والوقت مدرسة للناس المخلصة، ولكل قلب واحدة كويسة، ساذجة في حبها وطيبة قلبها انت خذلتها ، ذرة رجولة او مسئولية او إنسانية حاجات قموسك ميعرفهاش والصوت اللي اتنبح " .

وبمجرد أن بدأت آمال ماهر في غناء الأغنية الجديدة، تصاعدت أصوات الحاضرين من الرجال ، وداعبت آمال جمهورها الذي أبدى علامة استفهام على أسم الأغنية قائلة: "متفهمونيش غلط".

وزراء وشخصيات عامة فى حفل آمال ماهر:

وحرص عدد من الوزراء والفنانين والشخصيات العامة على حضور حفل الفنانة آمال ماهر ، والذي يقام حاليا في مدينة العلمين الجديدة .

حيث حضرت وزيرة التضامن نيفين القباج الحفل بالإضافة إلى عدد من الفنانين أبرزهم إلهام شاهين وألفت عمر ومصممة الأزياء إيناس شاهين .

حفل آمال ماهر كامل العدد:

الاقبال علي الحفل من قبل متابعي ومحبي الفنانة آمال ماهر كان كبيراً ، وقد شهدت مدينة العلمين الجديدة حالة من التكدس المرورى في محيط حفل الفنانة آمال ماهر.

وعد آمال ماهر:

وبعد ساعات من الغناء العذب والاستمتاع بصوت آمال ماهر، أنهت النجمة حفلها المقام في مدينة العلمين بشكر الجمهور قائلة: انتو حبيبي ومش هغيب عنكم تاني ده مكاني" ، كما قامت امال ماهر فى بداية الحفل بتقديم شكر الى الجمهور على كل ما قدموه لها خلال الفترة الماضية .

حالة إغماء بحفلة آمال ماهر

وشهد حفل الفنانة آمال ماهر أول حالة اغماء بسبب الازدحام الشديد، حيث سقطت فتاة في العقد الثالث من عمرها وعلى الفور تم إستدعاء الإسعاف وتولى الأطباء عملية إعادتها لوعيها مرة أخرى.

آمال ماهر تتصدر التريند :

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # ملكة الغناء العربي وجاء ذلك بعد أن أشعلت المطربة آمال ماهر حفلها المقام في مدينة العلمين.