‏"XPD" المصرية البولندية تتوسع محليا في استشارات الطاقة المتجددة والنقل الكهربائي

تعتزم شركة "XPD" تعزيز تواجدها في مجال الطاقة النظيفة بالسوق المصري، عبر التوسع في عدد من قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل الكهربائي، في ظل اهتمام مصر والعالم، بتعزيز استثمارات رواد الأعمال في المشروعات الخضراء.

شركة "XPD" هي شركة مصرية بولندية، تم تأسيسها من قبل رواد أعمال شباب من أصول بولندية ومصرية، لديهم خبرة واسعة في الاستشارات الاستراتيجية، والطاقات المتجددة، والنقل الكهربائي، والنفط والغاز، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، والقطاعات القانونية، والتسويق والخدمات اللوجستية، إضافة إلى خبرة واسعة في إدارة العمليات التجارية العالمية.

قال رئيس مجلس إدارة شركة "XPD" عز إبراهيم، إن الشركة تركز في خطتها خلال الفترة المقبلة، على تعزيز تواجدها في صناعة الطاقة الخضراء بمصر وأفريقيا، وذلك في ظل اهتمام الدولة المصرية بالمشروعات الخضراء.

وأضاف، أن استضافة مصر لقمة المناخ COP27 هو تأكيد على اهتمام الدولة المصرية بقضايا المناخ، خاصة في ظل التغيرات المناخية الأخيرة التي شهدها العالم، والتي كان تأثير كبير على الاقتصاد العالمي.

وأكد عز، أن الشركة تعمل خلال الفترة الحالية على المساهمة بشكل أكثر فاعلية في تطوير المشروعات الخضراء، وتقديم الاستشارات بمختلف أنواعها لجميع الشركات المحلية والعالمية المتواجدة في السوق المصرية، وتعمل في الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن التواجد في القارة الأفريقية، هو هدف رئيسي للشركة، تسعى لتحقيقه بالتعاون مع مختلف مؤسسات الأعمال العامة والخاصة، المحلية والأوروبية، مؤكدا أن الفرص الاستثمارية بمجال الطاقة النظيفة في أفريقيا كثيرة ومتنوعة.

تركز "XPD" على تطوير التعاون الاقتصادي والتكنولوجي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على أساس شراكات متبادلة بين مصر وبولندا ومنطقة أوروبا الوسطى والشرقية، لخدمة مشروعات الطاقة الخضراء.

وقال عز: "تعمل XPD بالفعل في العديد من قطاعات الأعمال عبر المنطقة الإفريقية بأكملها".

وفي الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري، استضافت "XPD" Jakub Głowaczewski، المستشار في مستشارية رئيس الوزراء في بولندا.

وخلال الزيارة، تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة في ظل اهتمام الشركة بمشروعات الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط أفريقيا.

وتعرف Głowaczewski خلال زيارته إلى مصر، على مبادرات "XPD" المستمرة والشركاء المحليين الأساسيين، الذين ساهموا في وضع أسس جديدة لتعاون فعال في مجال الأعمال والتكنولوجيا المصرية البولندية.

وأكد Głowaczewski، أن "XPD" تُعد اكتشافا رائعا وقيمة مضافة للشركات البولندية الراغبة في النمو في المنطقة، مشددا على أنه سيراقب عن كثب جهود "XPD" المدفوعة لتمكين الشركات البولندية من النمو جنبًا إلى جنب مع نظرائها المصريين، لخدمة مصر والقارة الأفريقية.

ستركز "XPD" في المستقبل القريب على التقنيات الجديدة، وكفاءة الطاقة، والرقمنة، وتحسين استهلاك الطاقة، ونقل التكنولوجيا، والمشروعات المشتركة لتوطين الأعمال، بحسب ما قاله عز إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة "XPD".