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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1066جنيهًا

الذهب - ارشيفية
الذهب - ارشيفية

شهدت  أسعار الذهب اليوم تراجعا بنحو 10 جنيهات في الجرام الواحد وذلك خلال تعاملات السبت 6 أغسطس 2022 على مستوى مختلف الأعيرة في محلات الصاغة، مقارنة بما كان عليه سعر الذهب أمس، حيث سجل الذهب عيار 21 1066 جنيهاً مقارنة بما سجله أمس الجمعة 5 اغسطس .

وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الاثنين 9 مايو، بينما تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 6 أغسطس 2022.

متأثرا بارتفاع الدولار.. تراجع في أسعار الذهب اليوم السبت 6-8-2022

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية والعربية في السوق المصري .. الدولار يسجل 19.14 جنيه للبيع ..الريال السعودي بـ 5.09جنيه .. الذهب عيار 21 بقيمة 1075 جنيه 

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 : 1067 جنيها اليوم السبت 6 -8-2022 ،فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 أول أمس : 1085 جنيها، حيث ارتفع سعر الذهب 3 مرات بمقدار 50 جنيها الخميس الماضي فيما هبط مرة في نفس اليوم بختام التعاملات وهبط مرة بالأمس الجمعة ليسجل 1067 جنيها لعيار 21، بينما سجل  سعر جرام الذهب عيار 21: 1200 جنيه يوم 9 مايو ، أي فقدت مقارنة بهذا اليوم 133 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21: 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.


أسعار الذهب اليوم في مصر


أسعار الذهب اليوم جاءت كالتالي:

سجل عيار 21 الأوسع انتشار 1056 جنيها للبيع و 1066 جنيها للشراء
سجل عيار 24 الأعلى فئة نحو 1206 جنيها للبيع و 1219 جنيها للشراء.
سجل عيار 14 الأقل فئة 704 جنيها للبيع و 711 جنيها للشراء.
سجل عيار 18 حوالي 96 جنيها للبيع و 915 جنيها للشراء.
سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 8520 جنيها للبيع و 8600 جنيه للشراء
بلغ سعر أوقية الذهب  نحو 37.5 ألف جنيه للبيع و 38.61 ألف جنيه للشراء.
بلغ سعر كيلو الذهب  حوالي 1.205 مليون جنيه بيعا و 1.217 مليون جنيه للشراء.

الذهب

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ذهب-11


سعر مصنعية الذهب


أسعار الذهب اليوم في مصر تختلف في محلات الصاغة طبقا للمصنعية من محل لآخر، ويترواح سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، ومن محافظة لأخرى وتاجر لآخر، ولكن تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب

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توقعات بارتفاع اسعار الذهب


في هذا الصدد، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب عالميا تشهد ارتفاعا، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع خلال الفترة القادمة، وأن يصل سعر عيار 21 إلى 1090 جنيها، بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، موضحا أن عيار 21 في مصر حاليا متوقف عند 1070 جنيها، فيما يسجل سعر الأوقية عالميا حوالي 1175 دولار.

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