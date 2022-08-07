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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البيض بـ77 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد 7 أغسطس

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم، الأحد 7 أغسطس 2022، في السوق المحلية، وأسعار البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم،  في إطار نشر  عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها:

أسعار الدواجن اليوم

انخفضت أسعار الدواجن البيضاء بقيمة جنيهات للمستهلك حيث سجلت  30  جنيهًا للكيلو فى المزرعة من 38 إلى 40 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.

30 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 5 أغسطس

منتجي الدواجن: زيادة أسعار العلف 2000 جنيه تسبب في ارتفاع ثمن البيض

وتراجعت أسعار كيلو البانية بقيمة 15 جنيها مقارنة بأسعار أمس الخميس لتسجل 80 جنيهًا للكيلو.

وارتفعت أسعار الدواجن الحمراء «الساسو» بقيمة جنيهين لتسجل 49 جنيهًا للكيلو.

ونستعرض أسعار الدواجن والبيض فى السطور التالية:
 

الدواجن البلدى:  بين 48- 53 جنيهًا للكيلو.
الأوراك: بين 45- 47 جنيهًا للكيلو.
الدواجن الرومي: 55 -65 جنيها للكيلو.
الدواجن  الدواجن - الأمهات البيضاء: بين 30 جنيهًا للكيلو.

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استقرار أسعار طبق البيض في السوق المحلية:

 

وجاءت أسعار البيض  الأحمر اليوم 70 جنيها للطبق،

ووصل سعر الأبيض إلى ما بين 63-65 جنيها  للطبق، أما

سعر البيض البلدي 77 جنيها.

البيض

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أسعار الكتاكيت

سجل سعر الكتكوت البلدي 3.40 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الساسو 4.50 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الأبيض 4.60 جنيه.

كتاكيت

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أسعار البط في السوق المحلية:

سجل سعر كيلو البط المسكوفي في المزرعة 40 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو البط الفرنساوي إلى 25 جنيهًا.

في حين سجل سعر كيلو البط المولار 30 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن اسعار البيض اسعار الدواجن والبيض اليوم

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