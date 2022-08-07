البيض بـ77 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد 7 أغسطس

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم، الأحد 7 أغسطس 2022، في السوق المحلية، وأسعار البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم، في إطار نشر عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها:

أسعار الدواجن اليوم

انخفضت أسعار الدواجن البيضاء بقيمة جنيهات للمستهلك حيث سجلت 30 جنيهًا للكيلو فى المزرعة من 38 إلى 40 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.

وتراجعت أسعار كيلو البانية بقيمة 15 جنيها مقارنة بأسعار أمس الخميس لتسجل 80 جنيهًا للكيلو.

وارتفعت أسعار الدواجن الحمراء «الساسو» بقيمة جنيهين لتسجل 49 جنيهًا للكيلو.

ونستعرض أسعار الدواجن والبيض فى السطور التالية:



الدواجن البلدى: بين 48- 53 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 45- 47 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الرومي: 55 -65 جنيها للكيلو.

الدواجن الدواجن - الأمهات البيضاء: بين 30 جنيهًا للكيلو.

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استقرار أسعار طبق البيض في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 70 جنيها للطبق،

ووصل سعر الأبيض إلى ما بين 63-65 جنيها للطبق، أما

سعر البيض البلدي 77 جنيها.

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أسعار الكتاكيت

سجل سعر الكتكوت البلدي 3.40 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الساسو 4.50 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الأبيض 4.60 جنيه.

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أسعار البط في السوق المحلية:

سجل سعر كيلو البط المسكوفي في المزرعة 40 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو البط الفرنساوي إلى 25 جنيهًا.

في حين سجل سعر كيلو البط المولار 30 جنيهًا.