دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بسيناء

وصل إلى مستشفى العريش العام، محافظة شمال سيناء ، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في سيناء ، وذلك بتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء ،وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 14 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبيةه، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان حتي الجمعة المقبلة

وتشمل :



تخصص. جراحه مخ واعصاب.

د. محمد ابو الوفا محمد.

د.محمود صابر محمد .

تخصص جراحة قلب وصدر

د. مصطفي عبد المحسن النويهي

د. محمد عبد الشافي محمود

تخصص جراحة عامة .

د. محمد السيد احمد

د . محمد ابراهيم محمد

تخصص تخدير .

. د.مصطفي عبد الخالق عطية .

تخصص عظام.

.د.محمد عبد العزيز السيد .

.د. محمد حامد محمد.

تخصص تجميل

.د. احمد محمد احمد

تخصص جهاز هضمي _كبد

.د.زينب حلمي السيد

تخصص اشعة

.د.احمد نصر عبده

تخصص طب اورام

.د. رشا محمد مصطفي.

_ اشعة تشخصية

د. محمد جمال السيد



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العمليات الجراحية

أضاف د طارق شوكه، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.

