حدث ليلا ..تايوان تجري مناورات عسكرية.. أمريكا تشتعل بسبب تفتيش منزل ترامب .. الأهلي يتحمل نصف غرامة كهربا .. الزمالك يهاجم ابن خالد الغندور

نشر موقع صدى البلد الاخباري العديد من الاخبار الهامه علي مدار الساعات الاولي من صباح اليوم الثلاثاء ولعل ابرزها تفتيش السلطات الامريكية لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب كما ان تايوان بدأت الاستعدادات الحربي لمواجهة الصين المحتملة اما علي المستوي المحلي فكشف هاني حتحوت رد النادي الأهلي علي تعيين محمود عاشور حكم الفار في مباراة بيراميدز و غزل المحلة .

كما نشرنا العديد من ردود فعل النادي الأهلي مثل دفعهم نصف الغرامة المفروضة علي محمود كهربا

اما بالنسبة لنادي الزمالك فقد اكد بدر حامد رئيس قطاع الناشئين عدم قدرة ابن خالد الغندور الإعلامي ونجم النادي السابق لتواجده في الفارس الأبيض .

المدير الفني السابق للأهلي: فوز المارد الأحمر بالألقاب طبيعي مع أي مدرب

أكد الألماني راينر تسوبيل المدير الفني السابق للأهلي، أنه من الطبيعي لأي مدرب حصد الألقاب مع الأهلي.

رد فعل غريب من ترامب على تفتيش منزله

بدأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حملة جديدة لجمع التبرعات بعد مداهمة إف بي آي لإقامته في فلوريدا، من أجل الترشح لانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤.

اتحاد الكرة يتحدى بيان الأهلي.. وأزمة مرتقبة بكأس مصر.. هل ينسحب الأحمر؟

طالب النادي الأهلي في بيان نشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية فتح تحقيق مع محمود عاشور حكم الفيديو في مباراة الأحمر أمام فاركو ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الممتاز .

رئيس قطاع ناشئي الزمالك: ابن خالد الغندور لا يرتقي ليكون لاعبا في الأبيض| فيديو

أكد بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك ، ان ابن خالد الغندور مستواه لا يرتقي ليكون لاعبا في الزمالك لذلك طالبت برحيله .

حاكم فلوريدا عن تفتيش منزل ترامب: أمريكا أصبحت جمهورية موز

أدان حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس تفتيش مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في ولايته.

طارق شوقي عن فتاة الثانوية العامة الحاصلة على 12%: لن نلتفت للادعاءات

علق طارق شوقي وزير التربية والتعليم على منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نتيجة أحد الفتيات .



سيف زاهر: الأهلي يتدخل لسداد غرامة كهربا.. وهذا موقف اللاعب من الاعتزال

يبدو أن محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ورطة حقيقية مع ناديه السابق الزمالك؛ بسبب الغرامة المفروضة عليه لصالح الأبيض.

أول تعليق من ترامب على تفتيش السلطات الأمريكية لمنزله في فلوريدا

علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على تفتيش منزله بفلوريدا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه أمر غير ضروري وغير مسؤول.

CNN تكشف سبب تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

أفادت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن مكتب التحقيقات الاتحادي كان يبحث عن وثائق رئاسية قد يكون الرئيس السابق دونالد ترمب قد نقلها الى مقر إقامته في فلوريدا، عقب خسارة الانتخابات الرئاسية.

البحرية الأمريكية تنتشل مقاتلة إف 18 سقطت في البحر المتوسط منذ شهر

تمكنت البحرية الأمريكية من انتشال طائرة مقاتلة من طراز إف/ إيه-18 كانت قد سقطت في البحر المتوسط على متن حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان.

فرج عامر: نادي النصر السعودي تقدم بعرض ضخم لشراء ديانج من الأهلي

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، عن عرض نادي النصر السعودي لشراء أليو ديانج نجم الأهلي.

الأهلي عن اختيار محمود عاشور لمباراة بيراميدز والمحلة: موقفنا كما هو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إنه تواصل مع إدارة الأهلي لمعرفة موقفها بعد اختيار اتحاد الكرة المصري، الحكم محمود عاشور لإدارة مباراة غزل المحلة وبيراميدز.

كواليس جديدة في أزمة محمد أبوجبل والنصر السعودي.. شاهد

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن محمد أبوجبل، حارس مرمى نادي الزمالك ينوي التقدم بشكوى ضد النصر السعودي للاتحاد الدولي لكرة القدم.