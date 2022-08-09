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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طارق شوقي عن فتاة الثانوية العامة الحاصلة على 12%: لن نلتفت للادعاءات

طارق شوقي
طارق شوقي

علق طارق شوقي وزير التربية والتعليم على منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نتيجة أحد الفتيات .

وتداول البعض منشورا للطالبة مريم عزيز بعد حصولا علي مجموع 12% بالثانوية العام 2022 .

قبل انطلاقها الخميس.. تعليمات مهمة من وزير التعليم العالي بشأن تنسيق الكليات 2022 لجميع الشُعب.. وتوقعات بانخفاض الحدود الدنيا للأدبي وارتفاع العلوم

تعليمات عاجلة من التعليم العالي للطلاب حول تنسيق الكليات 2022

وكتب طارق شوقي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  : "أتاحت وزارة التربية والتعليم أدواتًا رسمية مشروعة لتقديم التظلمات بخصوص نتيجة الثانوية العامة، وليس من ضمن هذه الوسائل السوشيال ميديا".

وأكمل : الوزارة لن تلتفت لأي ادعاء على المواقع الإعلامية أو مواقع التواصل.


وينطلق مارثون طلاب الثانوية العام بتنسيق الجامعات 2022 للالتحاق بالكليات يوم الخميس المقبل

طارق شوقي وزير التربية والتعليم الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة

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