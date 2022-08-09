طارق شوقي عن فتاة الثانوية العامة الحاصلة على 12%: لن نلتفت للادعاءات

علق طارق شوقي وزير التربية والتعليم على منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نتيجة أحد الفتيات .

وتداول البعض منشورا للطالبة مريم عزيز بعد حصولا علي مجموع 12% بالثانوية العام 2022 .

وكتب طارق شوقي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "أتاحت وزارة التربية والتعليم أدواتًا رسمية مشروعة لتقديم التظلمات بخصوص نتيجة الثانوية العامة، وليس من ضمن هذه الوسائل السوشيال ميديا".

وأكمل : الوزارة لن تلتفت لأي ادعاء على المواقع الإعلامية أو مواقع التواصل.



وينطلق مارثون طلاب الثانوية العام بتنسيق الجامعات 2022 للالتحاق بالكليات يوم الخميس المقبل