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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ترقب كبير لانطلاق فعاليات ملتقى الفنانين العرب الدولى السابع

صدى البلد

تحت شعار بداية حياة تستعد ساقية الصاوى لاستقبال فعاليات ملتقي الفنانين العرب الدولي السابع والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع برنامج بداية حياة التليفزيونى وجريدة العهد الدولى وجمعية أبدع ابتكر ومهرجان بصمة فن التركى وعدة مؤسسات فنية ومجتمعية.

‏و كشفت فاطمة نعيم مؤسسة ورئيسة ملتقي الفنانين العرب الدولي أنه يشهد المهرجان حضور وتكريم رموز ‏الفن والإعلام فى مصر وفى الوطن العربى وسيكون ضيوف شرف المهرجان الفنان القدير محسن منصور وزير الثقافة الأسبق العراقى د . عز الدين المحمدى
الاعلامى وبخيت مسئول وزارة الثقافة والمخرج حلمى ياسين واحمد البلشى عضو مجلس النواب وعادل بنيامين 
رئيس قناة اليمن اليوم والاعلامي فيصل الشبيبى ونائبه بسام الشبيبي وفهد العريقي رئيس أعيان الجالية اليمنية بمصر والفنان عمرو رمزى والممثلة القديرة  هند عاكف واحسان ترك الفنان والممثل القدير والفنان اليمنى ردفان المحمدى والمستشار ضياء القاضى .
وأعلن القائمون عن الملتقي المجالات الفنية التى يمكن المشاركة بها التصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية من الرسم و‏النحت بكافة انواعه والأشغال اليدوية‏ والخط العربي وتصميم الازياء والدكوباج ‏ والديكور‏ والفسيفساء ‏ والجداريات‏ ‏وفى الشعر ‏والأدب ‏ والعزف  ‏والغناء ‏ ‏والافلام القصيرة والعروض المسرحية ‏وتصميم الدمى والوسائل التعليمية.
‏ ‏وتم تقسيم البرنامج الخاص بالمهرجان اليوم الأول افتتاح معرض الفنون التشكيلية مع الحفل الغنائي والثقافى وعرض الأفلام القصيرة وعروض ازياء بالإضافة لتكريم الفائزين وتكريم ضيوف الشرف وكل المشاركين من مواهب .

وتشهد فعاليات اليوم الثانى لقاء الفنانين بقاعة العرض وتوثيق الأعمال والمشاركات واليوم الثالث .
لقاءات صحفية وتليفزيونية مع المشاركين واليوم الرابع تسليم الأعمال الفنية التى لم يتم اقتناءها للفنانين المشاركين وتوديع الفنانين مع امل بلقاء جديد.
ومن شروط الاشتراك ارسال كل مشارك السيرة الذاتية ودولته ونبذه عن مشواره المشاركين ومجاله الفنى المشارك فيه والعمل الفنى 
وفي مجال الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والخط العربى يتم ارسال عملين مميزين لاختيار أحدهم من قبل اللجنة 
‏مقاس الأعمال 50/70 مع كتابة خاماتها ومقاسه وسعره بالاضافة عدم التطرق للأمور الدينية أو السياسية.

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