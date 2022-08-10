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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة سيدة وإصابة 12 شخصًا في حادث بجنوب سيناء

وفاة سيدة وإصابة 12 شخصًا في حادث بجنوب سيناء

حادث جنوب سيناء
حادث جنوب سيناء

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 12 آخرون، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ربع نقل، على طريق سعال - سانت كاترين  بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص "سياحي"، رقم “6751- ا. ف. ن”، وسيارة ربع رقم “2931 - ط. ج. و” بالقرب التجمعات السكنية، في وادى سعال على طريق سعال - سانت كاترين.

وأسفر الحادث عن وفاة مريم ماهر مرقص، 18 عامًا، وإصابة 12 شخصًا وجميعهم من محافظة الجيزة، وإصابة كل من:
1- ميلين ناجح سيلا، 55 عامًا، من الجيزة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج.
2- محب ماهر مرقص، 15 عامًا، جروح وكدمات بالرأس.
3- مينا ماهر مرقص، 31 عامًا، من الجيزة، جروح متفرقة بالرأس.
4- مايكل ماهر مرقص، 29 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيسر.
5- كريستين عادل وليم، 29 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيسر وسحجات وكدمات.
6- ماهر مرقص عزيز، 62 عامًا، جروح متفرقة بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج.
7- ميلين ناجح سيلا، 55 عامًا، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج.
8- محب ماهر مرقص، 15 عامًا، جروح وكدمات بالرأس.
9- مينا ماهر مرقص، 31 عامًا، جروح متفرقة بالرأس.
10- مايكل ماهر مرقص، 29 عامًا، اشتباه كسر بالذراع اليسرى.
11- كريستين عادل وليم، 29 عامًا، اشتباه كسر بالذراع اليسرى وسحجات وكدمات.
12- ماهر مرقص عزيز، 62 عامًا، جروح متفرقة بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سانت كاترين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

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حادث جنوب سيناء

IMG-20220728-WA0103
IMG-20220728-WA0103
حادث تصادم جنوب سيناء اصابة اخبار الحوادث

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