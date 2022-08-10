وفاة سيدة وإصابة 12 شخصًا في حادث بجنوب سيناء

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 12 آخرون، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ربع نقل، على طريق سعال - سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص "سياحي"، رقم “6751- ا. ف. ن”، وسيارة ربع رقم “2931 - ط. ج. و” بالقرب التجمعات السكنية، في وادى سعال على طريق سعال - سانت كاترين.

وأسفر الحادث عن وفاة مريم ماهر مرقص، 18 عامًا، وإصابة 12 شخصًا وجميعهم من محافظة الجيزة، وإصابة كل من:

1- ميلين ناجح سيلا، 55 عامًا، من الجيزة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج.

2- محب ماهر مرقص، 15 عامًا، جروح وكدمات بالرأس.

3- مينا ماهر مرقص، 31 عامًا، من الجيزة، جروح متفرقة بالرأس.

4- مايكل ماهر مرقص، 29 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيسر.

5- كريستين عادل وليم، 29 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيسر وسحجات وكدمات.

6- ماهر مرقص عزيز، 62 عامًا، جروح متفرقة بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج.

7- ميلين ناجح سيلا، 55 عامًا، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج.

8- محب ماهر مرقص، 15 عامًا، جروح وكدمات بالرأس.

9- مينا ماهر مرقص، 31 عامًا، جروح متفرقة بالرأس.

10- مايكل ماهر مرقص، 29 عامًا، اشتباه كسر بالذراع اليسرى.

11- كريستين عادل وليم، 29 عامًا، اشتباه كسر بالذراع اليسرى وسحجات وكدمات.

12- ماهر مرقص عزيز، 62 عامًا، جروح متفرقة بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سانت كاترين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

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