لخدمة المواطنين.. مؤسسة حياة كريمة تطلق أول قافلة تنموية شاملة بمحافظة الفيوم

انطلقت فعاليات القافلة التنموية الشاملة "أنت الحياة"؛ والتى تنظمها "مؤسسة حياة كريمة" بقرية قلهانة التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وآية عمر القماري رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة.

وتستمر الفعاليات علي مدار ستة أيام بداية من ١٥ وحتى يوم ٢٠ من شهر أغسطس الجاري، يأتي ذلك بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومحافظة الفيوم، ومشاركة ممثلي وزارتي الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالفيوم والجامعة البريطانية.

وتضم القافلة التنموية الشاملة العديد من التخصصات منها العيادات الطبية المختلفة، وصيدلية صرف الأدوية، والمعمل، وورش الرسم والحرف اليدوية، وندوات الأطفال والشباب، والمكان المجهز لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات، وملعب ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية للبراعم.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن الدولة المصرية تعمل على توفير الخدمات للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً خاصة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير الحياة الكريمة لهم، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في التعاون البناء والمثمر مع مختلف المؤسسات بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة.

وأوضح أنه سوف يتفقد اليوم أعمال القافلة التنموية الشاملة التى تنظمها مؤسسة حياة كريمة بقرية قلهانة، على مدار ستة أيام، مثمناً الجهد الذي يبذل من قبل مسئولي المؤسسة وشباب المتطوعين، في الاهتمام بالحالات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى سعي المحافظة الدائم باستضافة مثل هذه القوافل التنموية في عدد من القرى المختلفة بالمحافظة.

من جهتها، قدمت رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، الشكر لكافة الجهات المشاركة وكذلك الشكر لمحافظ الفيوم، على ما أولاه من رعاية كريمة واهتمام لتنفيذ فعاليات القافلة التنموية الشاملة لخدمة مواطني الفيوم، وما قدمه من تيسيرات لتؤدى المؤسسة مهام عملها على الوجه الأكمل، لتنفيذ أولى قوافلها الكبري على أرض المحافظة.

وأشارت إلى أن القافلة تأتى تحت شعار " أنت الحياة" وتتضمن أنشطة تدريب وتوعية المواطنين، وقافلة طبية، وملتقى توظيفى، ومسرحاً للأطفال، وتوزيع مساعدات غذائية للأسر الأولى بالرعاية، لافتة إلى أن القافلة تؤدي خدماتها بالمنشآت الحكومية بقرية قلهانة " مجمع التعليم الأساسي، ومركز الشباب، وساحة الوحدة المحلية، والمجمع الخدمي".

وأعربت ليلى طاهر مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم عن سعادة المجلس بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة في تنفيذ المبادرة التوعوية التى انطلقت من قريه قلهانة بالمحافظة، والتى تأتي استمرار لجهود المجلس في رفع وعي الأفراد بالمحافظة بمختلف القضايا التى تستهدف النهوض بالمرأة والأسره في المجتمع.

وأشارت الى أن المجلس القومي للمرأة يقوم بتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة ضمن المبادرة والتى يأتى من بينها تعريف السيدات بالمشروع القومى لتنمية الأسرة، الى جانب تقديم محاضرات عن الإرشاد الأسري وتنظيم الأسرة والتعريف بالخدمات المقدمة من مكتب شكاوى المرأة بالمجلس لمجابهة العنف ضد المرأة،و التوعية بالخدمات التى يقدمها مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس من خلال تدريب السيدات وتنمية قدراتهن ، بالاضافة الى التعريف بالبرنامج التدريبي عن ريادة الأعمال ،

وضمن الأنشطة والفعاليات ايضا تكوين مجموعات عمل من السيدات لتعليمهن التدريب الحرفي على حرف التطريز على الخوص و الزجاج المعشق و الرسم على الخوص، بالإضافة الى التوعية بمجموعات الإقراض والادخار الرقمى ضمن برنامج الشمول المالي للمرأة وتطبيق تحويشة وكيفية الادخار والاقتراض وإدارة الأموال .

الجدير بالذكر، أن القافلة التنموية الشاملة بقرية قلهانة تتضمن، إجراء الكشف الطبي بتخصصات، "الباطنة، والنساء والولادة، والأطفال، وتنظيم الأسرة وصحة المرأة، والأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، وأنيميا الأطفال، وتطعيمات كورونا، مع توفير صيدلية لصرف الأدوية بالمجان، ومعملاً لإجراء التحاليل البسيطة، بجانب الندوات التوعوية الصحية للمواطنين.

كما تتضمن القافلة، ورش عمل المجلس القومى للمرأة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالفيوم، لتوعية المواطنين بأهمية تعلم الحرف اليدوية، والأساليب الصحية السليمة، وآليات التصدى لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والتى تستهدف ٨٠٠ طفلاً وسيدةً على مدار أيام القافلة، بواقع ٤٠٠ طفلاً ومثلها للسيدات، بجانب توفير استمارات واستخراج ١٠٠ بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان، إضافة لعدد من الورش لتعليم الرسم، والتى تستهدف ١٠٠٠ طفلاً وشاباً، بالإضافة لعرض مسرحية للأطفال تتضمن التعريف بمشروعات "حياة كريمة" وأهميتها، والتوعية بمواجهة الشائعات.

وتشمل القافلة، ندوات توعوية للأطفال والشباب، من سن ٨ إلى ١٨ عاماً، لعدد ٨٠٠ طفلاً وشاباً، لتوعيتهم بأهمية الادخار والاستثمار، وكيفية عمل ميزانية بسيطة لمتطلبات الحياة اليومية، والتعريف بآليات ومبادئ الشمول المالي، والتحول الرقمي، والإتيكيت، إضافة للتوعية بأهمية ممارسة الرياضة بشكل يومي، وأضرار عدم ممارستها على القوة البدنية والذهنية والفكرية، وكيفية تعديل سلوك الأطفال من خلال ممارسة الألعاب الرياضية، وتشمل القافلة كذلك، ملتقى لتوظيف الشباب من الجنسين، ويستهدف توفير ١٠٠٠ فرصة عمل، بمجالات الأعمال المهنية الفنية، والمهارات الرقمية، والخدمات المالية، وصيانة أجهزة الكمبيوتر والمحمول، كما يتم توزيع ١٥٠٠ كرتونة مواد غذائية، للأسر الأولى بالرعاية في المحافظة.