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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد عرض "صدى البلد" استغاثة والدها..

رئيس جامعة بني سويف يوجه بعلاج رضيعة مصابة بالتهاب رئوي

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

استغاث أب في مركز ببا جنوب محافظة بني سويف ، في رسالة بعث بها إلى خدمة القرّاء “بين الناس” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وهو والد طفلة رضيعة من إحدى قرى مركز ببا، مصابة بالتهاب رئوي شديد، وارتفاع نسبة الميكروب بالدم.

وعلي الفور وجه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، بتوفير الرعاية الطبية المناسبة لطفلة رضيعة من إحدى قرى مركز ببا، مصابة بالتهاب رئوي شديد، وارتفاع نسبة الميكروب بالدم وذلك في استجابة لمطالب أسرة الطفلة وتقديم كافة الخدمات الصحية لها لحين تماثلها للشفاء وعودتها إلى أسرتها بسلامة الله.
وكلف رئيس الجامعة الدكتور محمد شعبان مدير مستشفيات جامعة بنى سويف، بنقل الطفلة الرضيعة إلى قسم حضانات مستشفى بنى سويف الجامعي لتوفير الرعاية الصحية اللازم، مؤكداً على تلبيه كل ما يحتاجه المواطن السويفي من توفير خدمة صحية تليق به في كل التخصصات الطبية التي يحتاج إليها.
وقال الدكتور محمد شعبان مدير مستشفيات جامعة بنى سويف إنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور منصور حسن تم نقل الطفلة بسيارة إسعاف مجهزة بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف على جهاز تنفس صناعي إلى قسم حضانات مستشفى بنى سويف الجامعي وتم تشكيل فريق طبي من قسم الأطفال لمتابعة حالة الطفلة الرضيعة على مدار الساعة لحين تماثلها للشفاء وعودتها إلى أسرتها مرة أخرى.
وعبر والد الطفلة عن شكره للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة عقب استجابته لطلبه بنقل طفلته الرضيعة للمستشفى الجامعي وتخفيف العبء عن كاهلهم، كما وجه الشكر للطاقم الطبي بالمستشفى على ما يقدمونه من خدمات لطفلته.

رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية: المصروفات تبدأ من 10 آلاف جنيه

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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