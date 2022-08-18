أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 18 أغسطس

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء، اليوم الخميس الموافق 18 أغسطس 2022 ، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.



ووصل متوسط سعر طن الحديد ضمن مواد البناء حاليا بالأسواق للمستهلك بين 18200 جنيه 18400 جنيه بعد أن وصل في وقت سابق عقب الأزمة الروسية الأوكرانية إلى 21 ألف جنيه، بينما سجل سعر الطن 15300 يوم 14 مارس الماضي، قبل موجة الزيادة الكبيرة، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها وتأثيراتها الاقتصادية على كافة دول العالم، والتي أثرت على أسعار الحديد والأسمنت.

ورغم تثبيت سعر الحديد خلال أغسطس، قامت إحدى الشركات برفع أسعار الحديد الأحد 7 أغسطس في الأسواق حيث تفاجئ السوق برفع بقيمة طن الحديد 400 جنيه في الطن.

وسجلت أسعار الحديد ارتفاعا بعد وصول سعر طن حديد بشاي إلى 17900 جنيه تسليم أرض المصنع، مقارنة مع أسعار الشركة نهاية شهر يوليو الماضي 17500 جنيه لحديد بشاي.

أسعار الحديد والأسمنت



فيما استقرت أسعار الأسمنت ضمن أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت، خلال الفترة الماضية حول 1200 و1400 جنيه، وذلك بعد موجة صعود سابقة وصلت إلى 2000 جنيه للطن للمستهلك.

أسعار الحديد والأسمنت



ويسعى العديد الى معرفة أسعار مواد البناء " الحديد والأسمنت " اليوم الخميس، من الراغبين في البناء أو إجراء أي تعديلات في شققهم.

20201015181905246

أسعار الحديد اليوم الخميس الموافق 18أغسطس 2022:



سعر طن حديد عز 17670 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد السويس 17570 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 17570 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع



سعر طن حديد المراكبي 17550 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد العشري 17500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 200 إلى 400 جنيهًا حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:



أسمنت المسلح 1345 جنيها للطن بعد 1355 جنيها الأسبوع الماضي بتراجع 10 جنيهات .

أسمنت النصر 1325 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1305 جنيهات للطن

اسمنت وادى النيل 1320 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 1355 جنيها للطن

أسمنت أسوان 1305 جنيهات للطن

أسمنت سيناء 1300 جنيه للطن

أسمنت حلوان 1370 جنيها للطن

أسمنت السويدى 1390 جنيها للطن

أسمنت العسكري بني سويف 1290 جنيها للطن

أسعار الحديد والأسمنت:



وهذه الأسعار لكميات مواد البناء الحديد والأسمنت لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.