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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا عن مستقبله: ناسي أني في لحظة مكن أسيب الدنيا وأمشي.. شاهد

كهربا
كهربا

كشف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، عن جملة قيلت له بشأن مستقبله الكروي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد توقيع غرامة ضخمة عليه من جانب فيفا لصالح نادي الزمالك.

 

وكانت تقارير صحفية أشارت في الفترة الماضية، أن كهربا يتجه لاعتزال كرة القدم نهائيا.

 

وكتب كهربا عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “النهاردة اتقالتلي جُملة خليتني أحس إني محتاج أراجع نفسي فـ حاجات كتير أوي.. أنت زاحم رأسك ف مليون حاجة ف الدنيا وناسي إنك ف لحظة ممكن تسيبها وتمشي.. هون على نفسك لإنك لا أنت دايم ولا هي دايمة”.

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وينتظر الزمالك في الوقت الحالي تسديد مبلغ 2 مليون و400 ألف دولار من محمود عبدالمنعم كهربا، عقب قرار الاتحاد الدولي بإيقاف كهربا لمدة 6 أشهر، بعدما رحل عن الزمالك وفسخ العقد من طرف واحد في عام 2019.

وانتقل كهربا إلى نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي لمدة موسمين، بعدما قام باستخراج بطاقة دولية مؤقتة للعب المباريات بها، الأمر الذي دفع مسئولي الأبيض لشكوى اللاعب في المحكمة الرياضية الدولية.

وبعدها دخل النادي الأهلي في مفاوضات مع اللاعب ونجح في ضمه لصالحه، لكن تفاجأ بالقرار الصادر من قبل فيفا بإيقاف اللاعب وتوقيع غرامة مالية ضخمة عليه.

كهربا محمود عبدالمنعم الأهلى فيفا نادي الزمالك

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