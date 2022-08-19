قنا .. غلق وتشميع 5 مراكز طبية لمزاولة نشاط بدون ترخيص

أعلن محافظ قنا أشرف الداودي، أن جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، شن حملة تفتيشية موسعة علي أسواق المدينة بقيادة رائد هارون، مدير فرع الجهاز بقنا، وفراج الوحش نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، و ذلك بمشاركة مسئولي هيئة الدواء وإدارة العلاج الحر والتموين والصحة والطب البيطري والمرافق والبيئة ومكتب العمل، واستهدفت المرور على عدد من الأسواق والهايبرات والسوبر ماركت ومحلات البقالة و محالات الجزارة لمتابعة حركة البيع والشراء بها، فضلا عن المرور علي عدد من العيادات والصيدليات ومعامل التحليل ومحال بيع المستلزمات الطبية، والتي اسفرت عن غلق 5 مراكز طبية وتحرير 135 قضية متنوعة.



وقال محافظ قنا ،في بيان اليوم الجمعة، إن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع عدد 5 مراكز طبية لمزاولة نشاط بدون ترخيص، وأصدرت قرار غلق إداري لأحد محال الجزارة، وتم تحرير عدد 12 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، فضلا عن تحرير 7 محاضر أخرى لعدم حمل شهادة صحية وتردي مستوي النظافة، و 114 محضر اشغال وعدد 2 محضر لمخابز بدون ترخيص، مؤكدا استمرار الحملات المكثفة التي يقودها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والتنفيذية لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء عند طلبها دون مقابل أو عدم الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة في مكان واضح.



وناشد المحافظ المواطنين بضرورة معاونة الأجهزة التنفيذية وجهاز حماية المستهلك في جهودهما المبذولة لضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وضبط الأسواق.