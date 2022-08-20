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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقا للانضباط.. الجيزة تزيل 33 كشكا ومحلا مخالفا بحرم الدائري

إزالة المحلات المخالفة
إزالة المحلات المخالفة بالجيزة

تكثف محافظة الجيزة حملاتها اليومية على مستوى الأحياء والمراكز المدن لإزالة تعديات المحال والأكشاك والباعة الجائلين بالطريق العام للحد من المظاهر السلبية وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة نفذت من خلال حي شمال الجيزة وبالتعاون مع شرطة المرافق، حملات مكبرة بميدان الكيت كات وخلف مسجد خالد بن الوليد ومنطقة البراجيل وإمبابة لتحقيق الانضباط، حيث تمت إزالة ٣٣ كشكا ومحلا وفاترينة مقامة بالمخالفة بنهر الطريق العام، كانت تمثل مظهرا غير حضاري وتحدث إعاقات للحركة المرورية. 

وأضاف اللواء أحمد راشد أن الحملات ضمت إزالة ١٥ محلا وكشكا وفاترينة مقامة بالمخالفة بقطاع المنيرة الغربية بطريق البراجيل بجوار وأسفل الطريق الدائرى في إطار جهود تحقيق الانضباط بالشارع ومنع التعديات على الطريق العام وتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية لتيسير حركة المركبات. 

وأوضح محافظ الجيزة أنه تمت إزالة ٧ محلات وأكشاك مقامة بالمخالفة  بنهر الطريق متعدية على خط التنظيم منذ سنوات بمنطقة الكيت كات، بالإضافة إلى إزالة ١١ كشكا وفاترينة ومحلا وتعديات بالمنطقه خلف مسجد خالد بن الوليد بإمبابة، ورفع  ٨٠٠ حالة إشغال للمحال والباعة الجائلين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتوازي مع الدفع بفرق النظافة لرفع المخلفات الناتجة عن الحملة، والتي تقدر بحوالي ١٠ أطنان مخلفات.

وفي الإطار نفسه، واصلت محافظة الجيزة حملاتها بقطاع إمبابة، والتي تم خلالها إزالة ٧٥ تاندة وتعديا لمحلات وحواجز حديدية لحجز أماكن انتظار السيارات بالطريق العام بمنطقة أرض الجمعية، ورفع ٢٢٠ حالة إشغال للباعة الجائلين، وذلك ضمن سلسلة الحملات اليومية التي تشهدها الأحياء والمراكز والمدن.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة جهود إزالة التعديات والإشغالات من الطريق العام، وتوفير حرم آمن لسير المواطنين، وشن حملات مكبرة يوميا لتحقيق الانضباط.


رابط حملات حرم الدائري
 

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الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة الباعة الجائلين ازالة تعديات الطريق الدائرى أسفل الطريق الدائري مسجد خالد بن الوليد تطوير ورفع كفاءة

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