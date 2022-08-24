بعد تتويج الأبيض .. رابطة الأندية توقع عقوبات على الأهلي والزمالك

أعلن رابطة الاندية المصرية برئاسة أحمد دياب توقيع عقوبات على بعض الاندية مرتكبي الأخطاء خلال الأسبوع الـ 31 من بطولة الدوري الممتاز.

قرارات رابطة الأندية المحترفة :

مباراة الأهلي والإسماعيلي :



فرض عقوبات مالية علي النادي الأهلي بسبب السباب الجماعي في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت ٢١ أغسطس .

الزمالك و الاتحاد ٢٣ اغسطس:

فرض عقوبات مالية على نادي الزمالك بسبب السباب الجماعي في مباراة الاتحاد السكندري .

- إيقاف حسام عبد المجيد لاعب الزمالك مباراة واحدة.



بيراميدز و فيوتشر :

إيقاف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز مباراة و غرامة ١٠ الاف جنيه.

البنك الأهلي و المصري ٢٣ أغسطس

- إيقاف خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي مباراة و غرامة ١٠ الاف جنيه .

المقاولون وفاركو:

-إيقاف محمود عبد العزيز لاعب المقاولون مباراتين للتدخل العنيف .

- إيقاف كينج سوكاري لاعب فاركو مباراة واحدة .

سموحة و الجونة:



إيقاف عمرو طارق لاعب الجونة مباراة واحدة للطرد لمنع فرصة مؤكدة.

الزمالك يتوج بلقب الدوري٫٫

وتوّج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة الدوري المصري للموسم الحالي2020-2021 للمرة الثانية على التوالي والـ14 في تاريخه.

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على اصطحاب أبنائهم خلال الاحتفال بدرع الدوري المصري والصعود لمنصة التتويج ببطولة الدوري للموسم الحالي 2020-2021، وظهر ابن شيكابالا “ أدم” معه في الاحتفالات وانتشرت الصور بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

